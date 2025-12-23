ETV Bharat / state

शिवराज सिंह चौहान ले आए खेती का नया मॉडल, बिजी शेड्यूल में भी नाप रहे मध्य प्रदेश

केन्द्र में मंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान भले ही व्यस्त हों लेकिन मध्य प्रदेश और यहां के लोगों के लिए उनका लगाव ही कुछ अलग है और वह समय निकालकर पहुंच जाते हैं. सोमवार की देर शाम शिवराज सिंह ऐसे ही एक कार्यक्रम में खातेगांव पहुंचे और यहां सांसद खेल महोत्सव के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए.

देवास: लंबे अरसे तक मध्य प्रदेश की बागडोर संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान भले ही केन्द्र में कृषि मंत्री का दायित्व संभाल रहे हों लेकिन मध्य प्रदेश से उनका रिश्ता और जुड़ाव आज भी वैसे ही बना हुआ है. मध्य प्रदेश में होने वाले हर छोटे-बड़े कार्यक्रम का उन्हें न्यौता जरूर जाता है.

खातेगांव में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया. यहां शिवराज सिंह चौहान ने क्रिकेट, कबड्डी और कुश्ती प्रतियोगिताओं के विजेताओं और टीमों को पुरस्कार वितरित किए. केन्‍द्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि "मैं विजेता टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं. खेल में 2 टीमें खेलती हैं तो एक जीतती है और एक हारती है. हारने का मतलब परमानेंट हार नहीं है, जीत की नई शुरुआत है. ये तो नया शुभारंभ है और खेलो, और मेहनत करो."

इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को दिया जाएगा बढ़ावा (ETV Bharat)

'बच्चों के विकास के लिए नहीं छोड़ी जाएगी कसर'

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "गांवों में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर खेल संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे. यदि खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलें तो खातेगांव–कन्नौद और आसपास के गांवों से भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ी निकल सकते हैं. आगे आने वाले समय में कमियों को दूर कर सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा. बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी."

हारने का मतलब परमानेंट हार नहीं (ETV Bharat)

'इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को बढ़ावा'

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह हितग्राही सम्मेलन में भी पहुंचे. यहां उन्होंने किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि "हर किसान बड़े कृषि यंत्र नहीं खरीद सकता, इसी कारण कस्टम हायरिंग सेंटर की व्यवस्था की गई है. इसके तहत हार्वेस्टर, सुपर सीडर सहित आधुनिक कृषि मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जा रही हैं.

सरकार का उद्देश्य है कि गरीब, किसान और जरूरतमंद तक हर योजना का लाभ बिना भेदभाव के पहुंचे. खेती को बेहतर और टिकाऊ बनाने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा. कई किसान जैविक खेती, फल और सब्जी उत्पादन में अच्छा काम कर रहे हैं. सरकार इस दिशा में भी आगे बढ़ेगी और किसानों को वैकल्पिक और लाभकारी खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा."