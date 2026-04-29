भरी दुपहरी में 42 डिग्री के बीच कूलर वाली बारात, बारातियों का डांस देख शर्माए सूर्यदेव !
देवास में भीषण गर्मी में आग बरसाती धूप की परवाह किए बगैर दूल्हे के साथ निकली बारात. बारात में लगाए कई कूलर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 4:27 PM IST
देवास : आजकल सूर्यदेव सुबह 9 बजे से ही रौद्र रूप में दिखाने लगे हैं. पारा 42 से ऊपर जा रहा है. ऐसे में लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक घरों में दुबके रहते हैं. बाजारों से लेकर मोहल्लों की गलियों में सन्नाटा है. ऐसे मौसम में अगर भरी दुपहरी में दूल्हा बारात लेकर निकले तो दूल्हे के साथ ही बारातियों के जोश की तारीफ में शब्द कम पड़ जाएंगे. देवास में ऐसी ही एक बारात भीषण गर्मी में 42 डिग्री पारे के बीच निकली.
बैंड के साथ कूलर वाली बारात निकालने का ट्रेंड
देवास में चलित कूलर बारात चर्चा का विषय है. बरसाती धूप के बीच दूल्हे का जोश और बारातियों का उत्साह कम नहीं हुआ. बारात में हर 5 मीटर पर कूलर लगाए गए. कूलर से निकलने वाली ठंडी हवाओं के बीच बाराती जमकर झूमे. बैंड वालों का जोश भी देखते ही बना. शादी के मुहूर्त अप्रैल के अंतिम सप्ताह में थोक के भाव में रहे.
अब मई में शादी के कई मुहूर्त हैं. देवास में भीषण गर्मी के बीच दिन में ही बारात निकालने की प्रथा को देखते हुए बैंड पार्टी ने ये नया प्रयोग किया है. इसके लिए बैंड पार्टी अलग चार्ज वसूल कर रही हैं.
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बैंड पार्टी संचालक का नया प्रयोग
बैंड पार्टी के संचालक ईस्माइल भाई ने बताया "इस कूलर वाली बारात का किराया 3 घंटे का 30 हजार रुपये किराया है. अगर कोई बैंड सहित लोग कूलर बारात निकालना चाहते हैं तो इसका रेट कुल 50 हजार रुपये है. भीषण गर्मी में बारात का मुहूर्त दोपहर में होने के कारण लोग परेशान थे कि आखिर बारात कैसे निकालें. इसी को देखते हुए ये नया प्रयोग किया गया है."
खास बात ये है कि आग उगलती धूप के बीच कूलर वाली बारात में बारातियों का जोश देखने लायक रहता है. बच्चों से लेकर बुजुर्ग सब भरी दुपहरी में झूमके नाचते हैं. बारातियों के बीच कूलर के सामने डांस करने की होड़ देखने को मिलती है.