ETV Bharat / state

'मामा ब्रांड' बरकरार, मामा-मामा सुन प्रोटोकाल तोड़ बच्चों के लिए दौड़े चले आए शिवराज

देवास में गूंजा मामा-मामा का स्वर, शिवराज सिंह चौहान कार से उतरकर बच्चों से मिले. मध्य प्रदेश में आज भी लोकप्रिय हैं केंद्रीय कृषि मंत्री.

shivraj singh mama brand
देवास में गूंजा मामा-मामा का स्वर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 11:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देवास: सियासत में कम ही नेता ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों में जगह बना पाते हैं. उन्हीं लोगों में शामिल हैं केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान. जो जनता के बीच मामा की पहचान रखते हैं. शिवराज सिंह का एक बार फिर निराला अंदाज देखने को मिला है देवास में. शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए देवास आ रहे थे. जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने जब शिवराज सिंह जा रहे तभी स्कूल की बसे निकल रही थी. इस बसों में सवार बच्चे शिवराज सिंह चौहान को देखकर मामा-मामा कहने लगे.

देवास की सड़कों पर शिवराज का मामा वाला अवतार
बच्चों का यह स्नेह देखकर शिवराज सिंह भी खुद को नहीं रोक पाए और कार के अंदर से बैठकर बच्चों का अभिवादन किया और धन्यवाद कहा. शिवराज सिंह यहीं नहीं रुके. वह कार से उतरकर एक बस के पास गए और बच्चों से बात की. बच्चों को बाय बोलकर वापस कार में बैठ गए. इस नजारे ने एक बार फिर साबित कर दिया की भले ही शिवराज सिंह केंद्र की राजनीति में चले गए हों लेकिन मध्य प्रदेश और यहां की जनता से उनका जुड़ाव कम नहीं हुआ है. खासकर बच्चों के बीच आज भी मामा ब्रांड से लोकप्रिय हैं.

समीक्षा बैठक में शामिल हुए शिवराज सिंह (ETV Bharat)

पूर्व सीएम ने बच्चों से मुलाकात का वीडियो अपने X हैंडल पर शेयर किया है. जिसे खूब पसंद किया जा रहा है. उन्होंने लिखा, ''बच्चों की मुस्कान और उनकी निश्छल ऊर्जा जीवन में प्रेम, अपनापन और नई उम्मीद का संचार करती है. उनके साथ बिताया हर पल मन को निर्मल और हृदय को स्नेह से भर देता है। मेरे प्यारे भांजे-भांजियों, आप सभी को ढेर सारा प्यार.''

समीक्षा बैठक में शामिल हुए शिवराज सिंह
देवास में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति 'दिशा' की समीक्षा बैठक आयोजित हुई. जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए. बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने देवास जिले के सर्वांगीण विकास, आधुनिक खेती, जल संरक्षण और महिला सशक्तीकरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, ''अगले पांच वर्षों में जिले में खेती के आधुनिकीकरण की दिशा में निर्णायक कार्य किया जाएगा.''

LAKHPATI DIDI SCHEME MP
समीक्षा बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा (ETV Bharat)

लखपति दीदियों की संख्या होगी डबल
देवास जिले में महिला सशक्तीकरण की दिशा में 'लखपति दीदी' योजना की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि, ''देश भर की लखपति दीदियों में देवास जिले की महिलाओं का उल्लेखनीय योगदान है. उन्होंने जिले में लखपति दीदियों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया. स्व-सहायता समूहों के साथ-साथ व्यक्तिगत रूप से महिलाओं को आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध कराने के लिए बैंकिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया गया. इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और बागवानी के माध्यम से महिलाओं के क्षमता संवर्धन के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे.''

TAGGED:

CHILDREN CALLED MAMA DEWAS
SHIVRAJ SINGH DEWAS VISIT
LAKHPATI DIDI SCHEME MP
DEWAS REVIEW MEETING
SHIVRAJ SINGH MAMA BRAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.