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देवास में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हमला, पत्थरों की बौछार से 6 वनकर्मी लहुलुहान

इस मामले को लेकर एसडीओ अंकित जामोद ने बताया, "कमलापुर क्षेत्र की जिनवानी रेंज अंतर्गत आने वाले ग्राम भील आमला में वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए वन विभाग का अमला पहुंचा था. विभागीय टीम बुलडोजर और अन्य संसाधनों के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर रही थी. इसी दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और विरोध जताने लगे इसके बाद उन्होंने पथराव शुरू कर दिया."

देवास: कमलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भीलआमला में शनिवार को वन भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने अचानक पथराव कर दिया. घटना में वन विभाग के 6 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी घायल हो गए हैं. वहीं, कार्रवाई में शामिल जेसीबी और अन्य सरकारी वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई. घायलों का उपचार चापड़ा क्षेत्र के अस्पताल में कराया जा रहा है. वहीं, कुछ वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार कर देवास रेफर किया गया है.

चारों ओर से घेरकर ग्रामीणों पर पथराव का आरोप

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही बुलडोजर ने कार्रवाई शुरू की तो ग्रामीणों ने चारों ओर से वन अमले को घेर लिया. देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. अचानक हुए पथराव से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. वन विभाग के कर्मचारी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए, लेकिन कई कर्मचारी पत्थरों की चपेट में आ गए.

घटना में 6 वनकर्मी घायल

घटना में वनरक्षक मोहन पंचोनिया, ज्योति जाट, कमल राणा, वनपाल एवं परिक्षेत्र सहायक के.के. परमार, वनरक्षक देवकरण मालवीय और वनरक्षक सूरज धांधे घायल हो गए. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए कमलापुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से कुछ को बेहतर उपचार के लिए आर.आर. हॉस्पिटल चापड़ा रेफर किया गया है.

वन विभाग ने सख्त कार्रवाई की मांग की

वन विभाग के अनुसार इस हमले की प्रारंभिक जांच में गोडिया भिलाला और उसके कुछ साथियों की संलिप्तता सामने आई है. पुलिस और वन विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है. हमलावरों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है. पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है. वहीं, वन विभाग ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, शासकीय कर्मचारियों पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है.