खुशियों और चैन सुकून से बीतेगा 2026! तुलजा भवानी और माता चामुंडा का भक्तों को आशीर्वाद

नए साल पर देवास के माता टेकरी पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, लोगों ने तुलजा भवानी और माता चामुंडा से लिया सुख समृद्धि का आशीर्वाद.

dewas devotees darshan
देवास में भक्तों ने किए दर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 4:58 PM IST

4 Min Read
देवास: अंग्रेजी नव वर्ष की शुरुआत हो गई गई है और आने वाला नया साल अच्छा बीते इसके लिए आज नए साल के दिन लोग विभिन्न जगह जाते नजर आ रहे हैं. देशभर में सभी धर्म स्थलों पर लाखो लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं. देवास के विश्व विख्यात प्रसिद्ध देव स्थल माता टेकरी पर बड़ी माता तुलजा भवानी और छोटी माता चामुंडा भवानी के मंदिर में भी अल्प सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया. दोनों माताओं के दर्शन करने हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. नए साल को लेकर अपनी मनोकामना मांगने आए हैं.

देवास माता टेकरी पर उमड़े भक्त
दोनों माताओं की महा आरती में भक्त झूमते नाचते नजर आए. आरती का आनन्द और सुकून प्राप्त किया. माता सती के रक्त बीज देवास की इस टेकरी पर गिरे थे. पिछले 300 वर्षों से नाथ सम्प्रदाय के पुजारी दोनों माता की पूजा, अर्चना और श्रृंगार करते आ रहे हैं. नवरात्रि में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं. इस नव वर्ष के शुरुआती दिन में प्रदेश के अन्य हिस्सों से हजारों श्रद्धालुओं के साथ साथ आगर जिले के स्कूली बच्चे भी दर्शन करने आए.

देवास के माता टेकरी पर उमड़ा भक्तों का सैलाब (ETV Bharat)

माताओं के दर्शन करने के लिए 3 पहुंच मार्ग
राजस्थान के कोटा और महाराष्ट्र के पुणे से आए श्रद्धालुओं ने ETV भारत की टीम से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि, नव वर्ष की शुरूआत माता के दर्शन से की है. यहां आकर आत्म संतुष्टि मिली, भक्ति का जोड़ देखने को मिला है.'' पुजारी महेश नाथ ने बताया, ''दोनों माताओं के दर्शन करने के लिए तीन मार्ग हैं. पहला सीढ़ी मार्ग, दूसरा रपट मार्ग और तीसरा रोपवे झूला. जिससे आसानी से माता के दर्शन करने पहुंचा जाता है. नवरात्रि के साथ-साथ पूरे वर्षभर हजारों श्रद्धालुओं का तांता दोनों माताओं के दरबार में लगा रहता है.''

ओंकारेश्वर में सुबह 4 बजे से लगी कतारें
नए साल के पहले दिन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. देश के विभिन्न प्रांतों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन किए. श्रद्धालु अलसुबह चार बजे से ही मंदिर पहुंचने लगे थे. दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं, लेकिन भक्तों के चेहरे पर थकान के बजाय उत्साह और आस्था झलकती रही. लोग कतार में खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे. मंदिर प्रबंधन द्वारा दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के प्रयास किए गए, जिससे श्रद्धालुओं को सुचारु रूप से दर्शन हो सकें.

नर्मदा घाटों पर आस्था की डुबकी
ओंकारेश्वर में नववर्ष पर देश के अलग-अलग राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे. मुंबई, दिल्ली सहित अन्य जिलों से बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी भगवान शिव के दर्शन के लिए उत्साहित नजर आए. श्रद्धालुओं ने बताया कि वे हर साल नववर्ष पर ओंकारेश्वर आकर दर्शन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहां आने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है. सुबह होते ही नर्मदा घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों ने मां नर्मदा के जयकारों के साथ नदी में स्नान किया. स्नान के बाद घाटों पर पूजा-अर्चना और दीपदान किया गया.

व्यवस्थाओं में रहा प्रशासन सतर्क
श्रद्धालुओं की अधिक संख्या को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति ने सुरक्षा व व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए थे. पुलिस बल की तैनाती के साथ स्वयंसेवक भी व्यवस्था संभालते नजर आए. यातायात को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो. साफ-सफाई और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया.

DEWAS RAKTPEETH DEVAMATA TEKRI
DEVOTEES CROWD CHAMUNDA TEMPLE
DEWAS TULJA BHAVANI TEMPLE
DEVOTEES PRAYERS OMKARESHWAR
DEWAS DEVOTEES DARSHAN

