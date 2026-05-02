ETV Bharat / state

कलेक्टर ऋतुराज का मूड हुआ पटवारियों पर गरम, इंजीनियर और लाइनमैन पर सख्त एक्शन

जिला कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने शुक्रवार को आदिवासी क्षेत्र के ग्राम पिपरी में विकासखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने अपनी समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया. प्राप्त आवेदनों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने मामलों का मौके पर ही निराकरण किया और लापरवाह अफसरों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की. इस दौरान बागली विधायक मुरली भंवरा भी उपस्थित थे.

देवास: मध्य प्रदेश के देवास में शुक्रवार को कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने जनसुनवाई में विभागीय अफसरों और अधिकारियों पर कड़ा प्रहार किया है. पीपरी गांव में विकासखंड स्तरीय जनसुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया. जहां शिकायतों को सुनकर कलेक्टर भड़क गए और तुरंत संज्ञान लेते हुए दो पटवारी, जेई और लाइनमैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दी.

देवास में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ने फौरन लिया एक्शन (ETV Bharat)

अधिकारियों और कर्मचारी पर गिरी गाज

पीएचई विभाग के सब इंजीनियर वैष्णवी भावसार को कार्य में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया. इसके अलावा फौती नामांतरण कार्य में विलंब और असंतोषजनक कार्यप्रणाली के चलते पटवारी सूरज गंगवाल और नवनीत पुरंदरे को तत्काल मौके पर ही सस्पेंड कर दिया गया. वहीं, बिजली के टूटे हुए पोल को समय पर ठीक न करने पर जेई डी. एस. परिहार को शोकाज नोटिस जारी किया और लाइनमैन कृष्णकांत बघेल की 15 दिन की सैलरी काटने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं.

पीड़ितों को मिली आर्थिक सहायता

कलेक्टर सिंह ने बिजली करंट से झुलसे पीड़ितों शिवराम बघेल और चैन सिंह को 25-25 हजार रु की आर्थिक राशि प्रदान की. वहीं, बरसात में मकान ढह जाने से प्रभावित नान सिंह कन्नौज को 25 हजार रूपए की सहायता दी गई. गोपाल सेन को सोसाइटी में जमा अंश राशि प्राप्त न होने पर उन्हें भी 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई.

जनसुनवाई में अधिकारियों ने विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी दी. कलेक्टर सिंह ने ग्रामीणों को आश्वस्त करके हुए कहा, "शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले, यह सुनिश्चित किया जा रहा है और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी."