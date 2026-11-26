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देवास में बस से उतरा रहस्यमयी पार्सल, रिसीव करने पहुंचा भाजपा नेता, खोलते ही दंग रह गई पुलिस

देवास: इंदौर से देवास आने वाली यात्री बसों के जरिए अवैध शराब की तस्करी का मामला सामने आया है. बुधवार को आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक कार्टून से करीब 17 हजार रुपए कीमत की विदेशी शराब की दो पेटियां जब्त की हैं. पार्सल लेने पहुंचा शख्स भाजपा नेता बताया जा रहा है. पुलिस ने उसे और बस ड्राइवर और कंडक्टर को मौके से गिरफ्तार किया है.

आबकारी अधिकारी प्रेम कुमार यादव के अनुसार, ''विभाग को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि इंदौर से आने वाली यात्री बसों में अवैध रूप से शराब भेजी जा रही है. इसी कड़ी में बुधवार को 'सागर' बस से शराब आने की पुख्ता जानकारी मिली, जिसके बाद टीम ने वन मंडल कार्यालय के पास निगरानी शुरू की. जहां पार्सल के अंदर विदेशी शराब रखी हुई मिली.''

निगरानी के दौरान बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने एक कार्टून पार्सल के रूप में नीचे उतारा. जब तक आबकारी टीम मौके पर पहुंची, तब तक बस वहां से निकल चुकी थी. हालांकि, पार्सल लेने पहुंचे धीरज सोलंकी को टीम ने दबोच लिया. जानकारी के मुताबिक, धीरज सोलंकी भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का सह कोषाध्यक्ष है. कार्टून की तलाशी लेने पर उसमें विदेशी शराब की दो पेटियां मिलीं, जिनकी कीमत करीब 17 हजार रुपए आंकी गई है.

सीटों के नीचे रखते थे कार्टून, 50 रुपए देते थे

आबकारी विभाग के सूत्रों के मुताबिक, यात्रियों को किसी तरह का शक न हो, इसके लिए शराब को सामान्य पार्सल की तरह कार्टून में पैक कर बस की सीटों के नीचे रखा जाता था. इंदौर से देवास तक पार्सल पहुंचाने के एवज में कंडक्टर और क्लीनर को 50 रुपए दिए जाते थे. पहचान के लिए कार्टून पर ‘संजीवनी’ नाम और एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, ताकि संबंधित व्यक्ति आसानी से पार्सल प्राप्त कर सके.

मामले में पुलिस ने भाजपा नेता और ड्राइवर व कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी नेता के मोबाइल फोन से बस की तस्वीर भी मिली है. आबकारी विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि, बस में यह शराब किसने रखवाई थी और इस तस्करी के नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. मामले में आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर बस को जब्त कर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ जारी है.