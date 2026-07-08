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किन्नर बन करते थे लूट-डकैती, भेष बदलकर घूम रहे अंतरराज्यीय गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार

देवास में किन्नर का भेष बनाकर लूट-डकैती को अंजाम देने वाले अंतरराज्यीय गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार, लाखों के जेवरात, हथियार और दो कारें बरामद.

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देवास में अंतरराज्यीय गिरोह के 6 डकैत गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 12:27 PM IST

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देवास: मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किन्नरों की फर्जी वेशभूषा धारण कर चोरी और डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. कन्नौद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 अंतरराज्यीय फर्जी किन्नरों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि, गिरफ्तार सभी आरोपी किन्नरों की वेशभूषा धारण कर सूने मकानों, घरों, दुकानों में चोरी कर रफूचक्कर हो जाते थे. आरोपियों ने कन्नौद, खातेगांव क्षेत्र में कई चोरियों और डकैतियों को अंजाम दिया है.

फर्जी किन्नर बन करते थे डकैती

ASP सौम्या जैन ने बताया, "क्षेत्र में लगातार चोरी और डकैती की वारदात सामने आ रही थी. इसी को लेकर एक विशेष टीम बनाकर संदिग्धों पर नजर रखी जा रही थी. विशेष टीम को 6 संदिग्ध किन्नरों की वेशभूषा में दिखाई दिए थे. सभी को कन्नौद थाना लाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने क्षेत्र में डकैती की योजना बनाने की बात स्वीकार की. इसके अलावा कुछ दिन पूर्व किन्नरों का वेष धारण कर वारदात को अंजाम देने की बात कबूली."

फर्जी किन्नर का वेष धारण कर करते थे डकैती (ETV Bharat)

आरोपियों से लाखों के जेवरात सहित 2 कारें बरामद

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लूटी गई दो सोने की मालाएं, एक सोने का टॉप्स, लकहॉरू का अन्य सामान, घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू सहित वारदात में प्रयुक्त दो कारें बरामद की हैं. फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है. उम्मीद है कि पूछताछ में इस गिरोह से जुड़े अन्य मामलों का भी खुलासा हो सकता है. दूसरी ओर देवास पुलिस इन आरोपियों के रिकॉर्ड भी खंगाल रही है और प्रदेश के अन्य राज्यों की पुलिस को भी सूचना देती नजर आ रही है.

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