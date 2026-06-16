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हजारों किलोमीटर का सफर, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में वारदात, हैरान कर देंगे तमिल गैंग के कारनामे

पुलिस ने गिरोह की कथित सरगना जया (55) के अलावा ज्योति (30), मग्मा (40), देवी (40), देवेंद्र (40), रवि (36) और राहुल (30) को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मूल रूप से तमिलनाडु के निवासी हैं और लंबे समय से दक्षिण दिल्ली में रह रहे थे.

देवास: धार्मिक आयोजनों, भागवत कथा में महिलाओं को निशाना बनाने वाली तमिलनाडु के शातिर चोर गैंग को देवास पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे 26 लाखके सोने के आभूषण सहित 50 लाख का माल बरामद किया गया है. इस गिरोह में 4 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं. गिरोह के आरोपी तमिलनाडु के मूल निवासी हैं जो दिल्ली में रहकर देश के अलग-अलग राज्यों में बड़े ही शातिर तरीके से गोल्ड चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते थे. इस गैंग के खिलाफ दिल्ली, मुंबई और हरियाणा में भी केस दर्ज हैं.

दरअसल आरोपियों ने 10 जून को देवास शहर की मंडी धर्मशाला में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के दौरान एक महिला श्रद्धालु के गले से करीब 3.5 लाख रुपये कीमत की सोने की चेन और पेंडेंट चोरी कर लिया था. जांच में खुलासा हुआ कि जून के महज 15 दिनों में गिरोह ने आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, जबलपुर और देवास सहित 9 वारदातों को अंजाम दिया है. देवास की घटना उनकी नौवीं वारदात थी. देवास पुलिस ने घटना के तीन दिन के भीतर सभी 7 आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार कर 9 वारदातों में चोरी गई सभी 9 गोल्ड चेन बरामद कर लिया है.

लोगों के शक से बचने के लिए महिलाओं को साथ रखते थे आरोपी

पुलिस ने आरोपियों के पास से लक्सरी कार, महंगे स्मार्ट फ़ोन सहित 156 ग्राम की 9 गोल्ड चेन सहित कुल 50 लाख मूल्य की संपत्ति जब्त किया है. आरोपी लग्जरी कार से सफर करते थे और शक से बचने के लिए महिलाओं को साथ रखते थे. इनके मोबाइल फोन से कथा, प्रवचन और धार्मिक आयोजनों की जानकारी मिली है, जहां ये महिला श्रद्धालुओं को निशाना बनाते थे.

सीसीटीवी फुटेज से महिला चोर गिरोह तक पहुंची पुलिस

सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से विश्लेषण करते हुए घटनास्थल से प्राप्त संदिग्ध महिलाओं की गतिविधियों को चिह्नित कर उनकी आवाजाही का क्रमवार विश्लेषण किया गया. देवास से प्राप्त फुटेज के आधार पर आरोपियों की गतिविधियों को ट्रेस करते हुए पुलिस टीम ने उनकी लोकेशन भोपाल पाया. सुनियोजित रणनीति के तहत पुलिस टीम ने भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देकर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने देवास सहित विभिन्न राज्यों में चेन चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया.

एसपी पुनीत गेहलोद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य वारदातों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है. आरोपियों के कब्जे से प्राप्त मोबाइल फोन की तकनीकी जांच के दौरान विभिन्न राज्यों में आयोजित होने वाले धार्मिक, सामाजिक एवं सार्वजनिक आयोजनों की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह इन आयोजनों में पहुंचकर भीड़भाड़ का फायदा उठाते हुए महिलाओं के सोने के आभूषण चोरी करता था. एसपी पुनीत गेहलोद ने कहा "आरोपियों के मोबाइल से बरामद डेटा से स्पष्ट हुआ कि गिरोह की देशभर में आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों को चिन्हित कर महिलाओं के सोने के आभूषणों को निशाना बनाने की योजना थी."