देवास में लग्जरी कार से बकरियां चोरी, पुलिस ने 350 CCTV फुटेज खंगाल दबोचा गिरोह
देवास पुलिस ने बकरी चोर गिरोह के 5 बदमाशों को दबोचा. पूछताछ में दो दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदात स्वीकारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 7:17 PM IST
देवास : देवास की बीएनपी थाना पुलिस ने बकरी चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है. गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर अन्य मामलों का खुलासा करने की कोशिश कर रही है. इस गैंग तक पहुंचने के लिए पुलिस को काफी पापड़ बेलने पड़े. बकरी चोरी की शिकायतों से परेशान पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की. इसके बाद मुखबिरों को लगाया. चोरों के रूट के 350 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए और गहराई से जांच की, तब गिरोह का ठिकाना पता चला.
लगातार मिल रही थीं बकरी चोरी की शिकायतें
कुछ दिन पहले राहुल अहरिवार निवासी ग्राम बांगर ने BNP थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात्रि के समय उसके घर के बाहर से दो बकरियां चोरी हो गईं. पुलिस ने धारा 303(2) बीएनएस का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू ही कि थी कि एक और पीड़ित सामने आया. विष्णु परमार निवासी ग्राम आनंदपुर डुंगरिया ने BNP थाने में पुलिस को बताया कि उसके घर का ताला तोड़कर 4 बकरियां चोरी हो गईं. इससे पहले भी बकरी चोरी की शिकायतें पुलिस को मिल रही थीं.
दो दर्जन चोरी की वारदात स्वीकारी
पुलिस ने घटनास्थल एवं चोरों के संभावित आवागमन मार्गों पर लगे करीब 350 CCTV के फुटेज खंगाले. इसको ट्रेस करते हुई पुलिस चोर गिरोह तक पहुंची. पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो चोरों ने देवास सहित अन्य जिलों में 2 दर्जन से अधिक चोरी की वारदात कबूली की. ये चोर गिरोह बाकायदा लग्जरी कार से बकरियां चोरी करता था. लग्जरी कार भी जब्त की गई है.
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ये हैं बकरी चोर गिरोह के बदमाश
देवास की BNP थाना प्रभारी प्रीति कटारे ने बताया "पुलिस ने बकरी चोरी में अमन खान पिता नासिर खान (उम्र 25 वर्ष), अयान हुसैन पिता नासिर हुसैन (उम्र 24), धर्मेन्द्र उर्फ भेरु पांचाल (उम्र 29 वर्ष), अयान उर्फ अय्यू उर्फ बटला पिता रईश शाह (उम्र 19) सलीम शेख पिता मजीद उर्फ मज्जू शेख (उम्र 27) को गिरफ्तार किया है. ये सभी देवास के रहने वाले हैं. इनके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं."