देवास में यात्री बस से उड़ाई नोटों की गड्डियां, पुलिस ने जब्त की 1.25 करोड़ रुपए

देवास में 2 बदमाशों ने 500-500 की उड़ाई 250 गड्डियां, पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर जब्त की सवा करोड़ की राशि.

पुलिस ने जब्त की नोटों की गड्डियां (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 3:46 PM IST

2 Min Read
देवास: पुलिस ने 1 करोड़ से अधिक की चोरी के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है. देवास पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को धार जिले से गिरफ्तार किया है. आरोपी नामदार खान एक यात्री बस से पैसों से भरे बैग लेकर फरार हो गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद ने विशेष टीमों का गठन किया. जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी का सुराग निकाल दबोच लिया गया.

यात्री बस से बदमाशों ने उड़ाए सवा करोड़ रुपए

घटना 17 अक्टूबर की है, जिसमें छतरपुर निवासी सराफा कारोबारी आशीष गुप्ता दीपावली से पहले सोना चांदी खरीदने के लिए पैसे इंदौर भेजे थे. यात्री बस में आशीष गुप्ता के मुनीम नितेश सेन पैसे लेकर जा रहे थे. तभी यात्रा के दौरान सोनकच्छ क्षेत्र में एक रिसोर्ट के पास बस रुकी, तो मुनीम फ्रेश होने चले गये. जब वह लौटे तो पैसों से भरा बैग गायब था. बताया गया कि अज्ञात 2 बदमाश पैसे लेकर सफेद रंग की फोर व्हीलर में सवार होकर फरार हो गए.

यात्री बस से बदमाशों ने उड़ाए सवा करोड़ रुपए (ETV Bharat)

500-500 के नोट की 250 गड्डियां बरामद

एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया और एसडीओपी दीपा मांडे के मार्गदर्शन में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों का सुराग निकाला. जिसके बाद धार पुलिस से समन्वय बनाते हुए धरमपुरी में दबिश दी और मुख्य आरोपी नामदार पिता शहजाद खान को गिरफ्तार किया. आरोपी धार जिले का ही रहने वाला है. उसके पास से पुलिस ने 500-500 के नोट की 250 गड्डियां कुल 1.25 करोड़ रुपए की राशि बरामद की है.

गिरफ्तार कर जब्त की सवा करोड़ की राशि (ETV Bharat)

फरार आरोपी की तलाश जारी

एसपी पुनीत गेहलोद ने बताया कि "छतरपुर के जौहरी आशीष गुप्ता ने अपने कर्मचारी नितेश कुमार सेन के माध्यम से दिवाली से पहले त्योहारी सीजन के लिए सोना और चांदी खरीदने के लिए नकदी इंदौर भेजी थी. जिसको मौका पाते ही 2 अज्ञात लोग बैग लेकर फरार हो गए. मामले की जांच करते हुए चोरी की पूरी रकम बरामद कर ली गई है और 1 आरोपी गिरफ्तार किया गया है. जबकि उसके साथी की तलाश जारी है."

