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देवास में तोतों का खूबसूरत संसार, सूरज ढलते ही 100 साल पुराने पेड़ों पर सजती है पक्षियों की मेहफिल

देवास में 100 साल पुराने पीपल के पेड़ों पर तोतों का आशियाना, तोतों की वजह से पड़ा था पीपली बाजार नाम. चेतन योगी की रिपोर्ट.

DEWAS PARROT paradise
देवास में तोतों का खूबसूरत संसार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 11:38 AM IST

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Updated : June 14, 2026 at 12:04 PM IST

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देवास: पक्षियों का प्रकृति के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, खासकर तोता. यह पक्षी मनुष्यों के लिए पर्यावरण के चेन रिएक्शन के लिए बहुत मायने रखना है. शहर में मौजूद आधा दर्जन से अधिक पीपल के पेड़ों पर आज भी हजारों तोतों का आशियाना बना हुआ है. जो शाम होते ही इन पेड़ों पर आकर बैठते हैं. अल्प सुबह होते ही इन तोतों की मधुर आवाज से एक संगीत सा माहौल पैदा हो जाता है, जो कानो को सुकून का महसूस कराता है. अल्प सुबह अपनी चहचहाहट के साथ दाना पानी की तलाश में उड़ जाते है, और शाम होते ही पुनः अपने इन पीपल के पेड़ों के आशियाने पर आकर बैठ जाते हैं.

100 साल पुराने पीपल के पेड़ों पर तोतों का बसेरा
देवास में 100 वर्षों से भी पुराने पीपल के इन पेड़ों पर आज भी इन तोतों का आशियाना बना हुआ है. तोतों के आशियाने और पीपल के पेड़ों की वजह से शहर के एक बाजार का नाम पिपली बाजार रखा गया था. जिसे आज भी पिपली बाजार के नाम से जाना जाता है. शहर के पुराने बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, जवाहर चौक, नयापुरा, नाथ मोहोल्ला, भवानी सागर, भोपाल चौराहा, चूड़ी बाखल, नई आबादी, रानीबाग सहित अन्य जगह पीपल के पेड़ों पर हजारों तोतों का बसेरा आज भी है. जिनकी चहचहाहट से रोजाना वातावरण में पर्यावरण में एक सुखमय माहौल बन जाता है.

देवास में 100 साल पुराने पीपल के पेड़ों पर तोतों का आशियाना (ETV Bharat)

तोतों की वजह से पड़ा था पीपली बाजार नाम
देवास के पर्यावरण एवं पक्षी प्रेमी संग्राम सिंह ने ETV भारत को बताया कि, ''सालों पहले देवास में सैकड़ों पीपल के पेड़ हुआ करते थे. आज भी करीब 100 वर्ष पुराने पेड़ हैं. जिन पर पक्षी तोतों का झुंड निवास करता है. वहीं, पीपल के पेड़ों पर इन तोतों के आशियानो के चलते ही एक बाजार का नाम पिपली बाजार रखा गया था, जिसे आज भी पिपली बाजार के नाम से जाना जाता है.

DEWAS TREE BIRD PHENOMENON
पेड़ों पर सजती है पक्षियों की मेहफिल (ETV Bharat)

मैंने जबसे होश संभाला है तभी से में शहर के बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड, जवाहर चौक सहित अन्य क्षेत्र के पीपल के पेड़ों पर इन हजारों तोतों को चहचहाहट करते देखते और सुनते आ रहा हूं. पीपल और आम के पेड़ की खोल में यह तोते अंडे देते हैं और अंडों से तोतों के बच्चों तक का सफर इन्हीं पेड़ों से शुरू होता है. पेड़ों की कटाई के कारण अब आधा दर्जन पेड़ों पर ही तोतों के आशियानें बने हुए हैं. जिसके चलते अब उतने तोते दिखाई नहीं देते.''

विकास के नाम पर काटे जा रहे पेड़
संग्राम सिंह ने बताया, ''सच बात तो यह कि आज जिसे हम विकास कहते हैं, उसकी भेंट यह हमारे 100 साल पुराने पीपल के पेड़ चढ़ गए. विकास के नाम पर पेड़ काटने की बजाय कोई दूसरा उपाय अपनाया जाना था. लेकिन प्रशासन ने कई पेड़ों को काट दिया है, जिसके चलते उन पक्षियों का बसेरे भी उजड़ रहे हैं. मेरी सबसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा हमें देसी पेड़-पौधों को लगाना चाहिए.''

PARROTS DAILY GATHERS PEEPAL TREE
तोतों की वजह से पड़ा था पीपली बाजार नाम (ETV Bharat)

स्थानीय रहवासी दशरथ यादव ने ETV BHARAT को बताया कि, ''आज शहर के गिने चुने पीपल के पेड़ देखने को मिल रहे हैं. जहां आज उसी पुराने दौर की तरह हजारो तोतों का आशियाना देखने को मिलता है. पुराने समय के साथ साथ आज भी सुबह सुबह और शाम के समय इन हजारों तोतों की चहचहाहट से एक मधुर संगीत कानो में गूंजता है और एक सुखद आनंद भरे माहौल में हमे पहुंचा देता है.''

Last Updated : June 14, 2026 at 12:04 PM IST

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