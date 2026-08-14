ETV Bharat / state

देवास में कालू बैल के अंतिम संस्कार में उमड़े लोग, तेरहवीं में 5 हजार लोगों को भोज

बैल कालू सिंह को अंतिम विदाई देने उमड़ा पूरा गांव ( Etv Bharat )