देवास में कालू बैल के अंतिम संस्कार में उमड़े लोग, तेरहवीं में 5 हजार लोगों को भोज
देवास के बालोन गांव में बैल और इंदौर में गाय की मौत पर वैदिक रीतिरिवाज से अंतिम संस्कार. बड़ी संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 3:58 PM IST
देवास/इंदौर : इंसान का पशुओं से नाता जन्म-जन्मों का है. खासकर सनातन धर्म मानने वाले गाय को मां का दर्जा देते हैं. एक समय बैल को ही अन्नदाता समझा जाता था. क्योंकि तब खेती मशीनों से नहीं बल्कि बैल के सहारे होती थी. बदलते दौर में भले ही बैल की प्रासंगिकता कम गई हो लेकिन कुछ किसान अभी भी ऐसे हैं, जो गाय और बैल को बराबरी का दर्जा देते हैं. गाय और बैल से इंसान के लगाव की दो सच्ची घटनाएं देखकर आप समझ जाएंगे कि इंसान कितने भावुक होते हैं. पहली घटना देवास की है तो दूसरी इंदौर की.
बैल कालू सिंह को अंतिम विदाई देने उमड़ा पूरा गांव
देवास के बालोन गांव के किसान दौलतराम का 25 साल से कदम-कदम पर साथ निभाने वाले बैल ने अंतिम सांस ली. बैल का नाम कालू सिंह था. उसके निधन से किसान परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. क्योंकि ढाई दशक से साथ निभाने वाले बैल कालू सिंह को किसान अपने परिवार का अहम सदस्य मानता था. उसके निधन के बाद पूरे परिवार ने बाकायदा वैदिक व पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया. अंतिम संस्कार के दौरान पूरा गांव उमड़ पड़ा. क्योंकि बैल कालू सिंह से पूरे ग्रामीण भली-भांति परिचित थे. उससे प्यार करते थे.
स्मृति के लिए बैल का फोटोफ्रेम बनवाया
बैल कालू सिंह की मौत पर गमगीन किसान परिवार ने बाकायदा एक फोटो फ्रेम कराया और उस पर लिखा 'मिस यू भाई'. फोटो में ये भी लिखा ‘स्वर्गीय कालू सिंह बैल’. अंतिम संस्कार के बाद सारी रीति-रिवाज का पालन किया गया. बैल कालू सिंह की तेरहवीं भी रखी गई. इस दौरान उसकी स्मृति में नुक्ता कार्यक्रम रखा गया. इसमें किसान परिवार के सारे रिश्तेदार और ग्रामीण शामिल हुए. किसान ने तेरहवीं में करीब 5 हजार लोगों को भोज कराया. भोज में हर प्रकार के व्यंजन परोसे गए , जो तेरहवीं के दौरान परोसे जाते हैं.
रामदुलारे नाम के डॉगी की शवयात्रा
किसान दौलतराम का कहना है "बैल कालू सिंह हमारे परिवार का सदस्य ही था. उसने 25 साल तक हमारा साथ दिया. खेती में उसने कदम-से कदम मिलाया." वहीं बरोठा में रामदुलारे नामक कुत्ते की अंतिम यात्रा गांव में निकाली गई. सैकड़ों ग्रामीण शवयात्रा में शामिल हुए. पिछले 3 साल से ये डॉगी प्रभात फेरी में शामिल होता था.
निर्जला नामक गाय से 10 साल से लगाव
अब चलते हैं इंदौर. इंदौर के तुलसी नगर में गौ उद्यान का संचालन करने वाले अमोल पाटिल की गौशाला में 10 साल पहले निर्जला नाम की गाय को दुर्घटना के बाद गंभीर रूप से घायल अवस्था में लाया गया था. कुछ दिनों बाद वह गौशाला की सबसे चहेती गाय हो गई. 10 साल तक निर्जला से मिलने अमोल पाटिल गौशाला आते रहे. अमोल आते तो सबसे पहले निर्जला उनके पास पहुंच जाती. इसके बाद पूरे समय यह गाय गौशाला में उनके साथ ही स्वच्छंद रूप से रहती.
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एकादशी के दिन गाय निर्जला का निधन
हाल ही में निर्जला की तबीयत बिगड़ी तो पूरा आश्रम परिवार व्यथित हो गया. श्रावण सोमवार को निर्जला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. यह खबर फैलते ही मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई. लोग गाय के अंतिम संस्कार के लिए एकत्र हो गए. अमोल पाटिल बताते हैं "निर्जला को वे गौ उद्यान में लेकर आए थे. संयोग से जिस दिन उसे लाया गया था, उसे दिन भी एकादशी थी. 10 साल बाद जिस दिन उसका निधन हुआ, उस दिन भी एकादशी थी."
अंतिम विदाई में भावुक हुए गौसेवक
निर्जला के अंतिम संस्कार के लिए स्थानीय रहवासियों और पार्षद प्रतिनिधि राकेश जायसवाल के सहयोग से 10 फीट गहरा गड्ढा तैयार कराया गया. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गौ माता को श्रद्धापूर्वक अंतिम विदाई दी गई. गाय के अंतिम संस्कार में 50 किलो नमक, चंदन की लकड़ी, फूल, तुलसी माला और गुलाल अर्पित किए गए. अंतिम विदाई के दौरान अमोल पाटिल भावुक हो उठे. अंतिम संस्कार से पहले अमोल ने अपना मुंडन कराया.