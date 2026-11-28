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दौड़ में जब 100 साल की बुजुर्ग अम्मा ने भरा फर्राटा तो लोगों को अपनी आंखों पर नहीं हुआ भरोसा

देवास के वृद्धाथम में दौड़ प्रतियोगिता, महिलाओं ने दिखाया जज्बा ( ETV BHARAT )

देवास : उम्र के जिस पड़ाव पर आते-आते बुजुर्ग पूरी तरह से चारपाई पकड़ लेते हैं, बगैर किसी के सहारे के ढंग से उठ-बैठ भी नहीं पाते. ऐसे बुजुर्गों ने जब आपस में रेस लगाई तो लोग देखते रहे गए. देवास के वृद्धाश्रम में 80 से 100 साल की बुजुर्ग महिलाओं ने बता दिया कि अगर जज्बा बरकरार हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती. वृद्धाश्रम प्रबंधन ने दौड़ प्रतियोगिता के बाद विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया.

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