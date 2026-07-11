'अपुन ही भगवान हैं', खुद की पूजा करवाने पर तुला शख्स, नवरात्रि में मटकियां गायब करने का आरोप
सामुदायिक भवन बचाने देवास कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, शख्स पर खुद की पूजा करवाने के लगाए आरोप, धार्मिक कार्यक्रमों में डाली जा रही बाधा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 1:22 PM IST|
Updated : July 11, 2026 at 2:14 PM IST
देवास: फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' का डायलॉग था 'कभी-कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है.'' कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के देवास से सामने आया है. जहां एक शख्स पर खुद को भगवान बताने और पूजा करवाने के आरोप लगे हैं. जिससे ग्रामीण इतने परेशान हो गए कि उन्हें न्याय के लिए कलेक्ट्रेट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. जानिए क्या है यह पूरा ड्रामा.
शख्स पर खुद की पूजा करवाने के आरोप
''मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, वरना सामुदायिक भवन तोड़ दूंगा.'' यह कहना है आदिवासी क्षेत्र बागली क्षेत्र ने नयापुरा के एक शख्स भेरूलाल इलोरिया का. आखिर नयापुरा के ग्रामीण कितना सहते, जब सब्र का बांध टूट पड़ा तो शुक्रवार शाम सामुदायिक भवन को सुरक्षित रखने और धार्मिक गतिविधियों में कथित बाधाओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर से मिलने पहुंचे. ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम के रहने वाला व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है और खुद की पूजा करने के लिए ग्रामीणों को कहता है व सभी को परेशान करता है.
बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि, गांव के कुछ लोगों की और से पिछले कई वर्षों से धार्मिक कार्यक्रमों में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है. अब सामुदायिक भवन को तोड़ने की धमकी भी दी जा रही है, जिससे पूरे गांव में डर और चिंता का माहौल बना हुआ है.
नवरात्रि में गायब हो जाती हैं मटकियां
सरपंच प्रतिनिधि लखन मखानिया ने मीडिया को बताया कि, ''पिछले चार-पांच वर्षों से गांव में धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है. उनका आरोप है कि नवरात्रि के दौरान घट स्थापना, पूजा-पाठ और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भी बाधा पहुंचाई जाती है. कई बार पूजा के लिए रखी गई मटकियां उठा ली जाती हैं और धार्मिक आयोजनों के दौरान लगाए गए माइक बंद करा दिए जाते हैं.''
विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि, विरोध करने पर उन्हें जान से मारने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी जाती है. उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं से गांव का सामाजिक और धार्मिक वातावरण प्रभावित हो रहा है. महिलाओं ने भी कलेक्टर के समक्ष अपनी बात रखते हुए बताया कि, संबंधित सामुदायिक भवन में वर्षों से धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम होते रहे हैं. यह भवन गांव की सामूहिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है, लेकिन अब कुछ लोग इसे तोड़ने की धमकी दे रहे हैं. यदि भवन को नुकसान पहुंचाया गया तो समाज के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.
- भोपाल में काली पट्टी बांधकर निकले नमाजी; वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का विरोध
- सीहोर में इंदौर-भोपाल रोड पर किसानों का शक्ति प्रदर्शन, चक्काजाम कर 5 घंटे तक नारेबाजी
- शिवराज सिंह की घोषणा याद दिलाने पहुंची आशा कार्यकर्ता, इन मांगों के साथ आंदोलन की चेतावनी
कलेक्टर ने दिया आश्वासन
ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की कि सामुदायिक भवन को किसी भी प्रकार की क्षति से सुरक्षित रखा जाए. साथ ही गांव में धार्मिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था की जाए और धमकी देने वाले लोगों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए. कलेक्टर ने ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद पूरे मामले की जांच कराने तथा तथ्यों के आधार पर नियमानुसार उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि, ''ग्रामीणों को परेशान करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.''