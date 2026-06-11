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देवास में बुलेट ट्रेन जैसी स्पीड से दौड़े शेरा और शक्ति, रेस जीतकर मालिक को दिला दी लग्जरी बुलेट

देवास में राष्ट्रीय बैलगाड़ी प्रतियोगिता में शेरा और शक्ति ने दिखाया दम, 100 बैलगाड़ियों को पछाड़कर मारी बाजी. बुलेट पाकर बैल मालिक हुआ गदगद.

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देवास में बैलगाड़ी प्रतियोगिता में शेरा और शक्ति ने दिखाया दम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 9:37 PM IST

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देवास: सतवास में विलुप्त होती राष्ट्रीय स्तर की बैलगाड़ी दौड़ का रोमांच देखने को मिला. बुधवार को तालाब मैदान में आयोजित प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित विभिन्न क्षेत्रों से 100 से अधिक बैलगाड़ियां शामिल हुईं. तेज गर्मी के बावजूद हजारों की संख्या में दर्शक मैदान में पहुंचे.

बैलगाड़ियों की रफ्तार और रोमांचक मुकाबले लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा. प्रतियोगिता में शेरा और शक्ति बैल ने बाजी मारते हुए महंगी बुलेट अपने नाम की. इसके अलावा विजेता बैल मालिकों को भी शील्ड और अन्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया.

सतवास में बैलगाड़ियों का लगा जमावड़ा

देवास के सतवास में राष्ट्रीय बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हर साल की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से हुआ. देश के विभिन्न राज्यों से लोग बैलगाड़ी लेकर राष्ट्रीय बैलगाड़ी प्रतियोगिता में पहुंचे. इस दौड़ में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 100 से अधिक बैलगाड़ियां शामिल हुई है.

देवास में राष्ट्रीय बैलगाड़ी प्रतियोगिता (ETV Bharat)

विजेता बैलगाड़ी के मालिक को मिली बुलेट

गुरुवार को फाइनल मुकाबले में मगरिया निवासी पदम पटेल के बैल शेरा और शक्ति ने बाजी मारते हुए महंगी बुलेट अपने नाम की. विजेता बैल के मालिकों को शील्ड और अन्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया. दूसरे नंबर वाली टीम को भी महंगी बाइक से सम्मानित किया गया है.

फाइनल मुकाबले में मगरिया के पदम पटेल के बैल शेरा और शक्ति ने बाजी मारी. स्थानीय ग्रामीण 80 वर्षीय रामु दादा ने बताया, "रियासत कालीन समय से बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता होती आ रही है. जिसमें देश के कोने-कोने से बैल के जोड़े प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आते थे. एक-एक सप्ताह तक रात और दिन दौड़ चलती थी, जिसमें महिला, बच्चे और बुजुर्ग शामिल होते थे. अभी तो बहुत कुछ बदल गया. अब बैल दौड़ प्रतियोगिता विलुप्त होती नजर आ रही है."

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