देवास नगर निगम परिषद की मीटिंग में चप्पल की माला पहन पहुंची बीजेपी की महिला पार्षद
देवास नगर निगम में बीजेपी की महिला पार्षद ने विकास कार्यों में अनदेखी का आरोप लगाया. बैठक में विरोध का अनोखा तरीका अपनाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 12:18 PM IST
देवास : देवास नगर निगम की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. अक्सर पार्षद विकास कार्यों में अनदेखी का आरोप लगाते हैं. इसके बाद भी पार्षदों की सुनवाई नहीं होती. मजबूर होकर पार्षदों को विरोध के अजीब तरीके अपनाने पड़ते हैं. इसी क्रम में नगर निगम की परिषद बैठक में उस समय माहौल गर्मा गया जब वार्ड 24 की बीजेपी की महिला पार्षद ऋतु सावनेर चप्पलों की माला पहनकर पहुंच गई और प्रदर्शन करने लगी.
काम नहीं करेंगे तो जनता चप्पल की माला पहनाएगी
बीजेपी की महिला पार्षद ने ऋतु सावनेर ने बैठक में चप्पलों की माला पहनकर आने को लेकर कहा "जब काम अच्छा होता है तो जनता हमें फूलों की माला पहनाती है, लेकिन अब जब काम नहीं हो रहा तो जनता चप्पलों की माला पहनाएगी. हमें इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए." उन्होंने नगर निगम के कई विभागों के कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा "विकास कार्यों की गति बेहद धीमी है और जनसमस्याओं पर सुनवाई नहीं हो रही." उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हुए अधिकारियों से काम की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए.
वार्ड में न पीने का पानी और न साफ-सफाई
पार्षद ऋतु सावनेर का कहना है "उनके वार्ड में समस्या पीने के पानी की है, कचरा गाड़ी की है. मूलभूत सुविधाओं से उनका वार्ड वंचित है." महिला पार्षद का विरोध का ये अनोखा तरीका शहर में चर्चा का विषय है. इसके अलावा अन्य पार्षदों ने भी जनता की समस्याओं को लेकर नगर निगम प्रशासन पर आरोप जड़े. नगर निगम परिषद की बैठक शुरुआत से ही हंगामेदार रही.
- रतलाम में खेती की समस्याओं के लिए विरुपाक्ष महादेव को सौंपा ज्ञापन
- अनोखा विरोध-प्रदर्शन: किसानों ने लहसुन को कफन ओढ़ाकर दी श्रद्धांजलि
मजबूरी में पहननी पड़ी चप्पल की माला
बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी की महिला पार्षद ऋतु सावनेर ने कहा "नगर निगम के कई विभागों में मनमानी का आलम है. विकास कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है. जब वार्ड की जनता हमसे शिकायतें करेगी तो अपनी बात कहां रखें. क्योंकि कहीं सुनवाई होती नहीं. इसलिए विरोध स्वरूप चप्पल की माला पहनकर परिषद की बैठक में जाना पड़ा." उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब भी नगर निगम प्रशासन ने अपने काम करने के तरीके में सुधार नहीं किया तो आंदोलन करेंगे.