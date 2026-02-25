ETV Bharat / state

देवास का हाईटेक किसान, 1 साल में 25 लाख की कमाई, फसल देख अधिकारी भी हुए हैरान

देवास के किसान नारायण सिंह ने खेती को बनाया उद्योग, 40 से अधिक लोगों को दिया रोजगार, 6 सुपरवाइजर रखते हैं कृषि कार्यों की निगरानी.

खेती को बनाया उद्योग (ETV Bharat)
Published : February 25, 2026 at 6:52 PM IST

देवास: सोनकच्छ तहसील के एक हाईटेक किसान ने खेती को उद्योग बना दिया है. यहां आरनिय जागीर गांव के किसान नारायण सिंह सेंधव ने अपनी खेती कार्य को इतना हाईटेक कर दिया है कि उनके हर काम की बैलेंस शीट तैयार है. आधुनिक खेती की नई परिभाषा को गढ़ते हुए नारायण सिंह ने लोगों को हैरान कर दिया है. हाईटेक किसान के खेत पर पहुंचकर संभाग आयुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज ने जो देखा, उससे वे भी आश्चर्यचकित रह गए.

काम की मॉनिटरिंग के लिए रखें हैं सुपरवाइजर

गंधर्वपुरी स्थित किसान रविंद्र कुशवाहा द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत जैविक खेती के लिए नवाचार किया जा रहा है. इस नवाचार आधारित खेती का निरीक्षण करने के लिए संभाग आयुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह खेत पर पहुंचे थे. इस दौरान जिले के हाईटेक किसान नारायण सिंह सेंधव के खेत पर भी पहुंचे. उन्होंने वहां खेती की जो तकनीक देखी, उससे वे भी हैरान रह गए. किसान नारायण सिंह ने उन्हें बताया कि वह खेती को उद्योग के रूप में कर रहे हैं और कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं. उन्होंने अपने काम की मॉनिटरिंग के लिए सुपरवाइजर भी रखें हैं.

1 साल में 25 लाख की कमाई कर रहा किसान (ETV Bharat)

खेती से जुड़ी हर काम की बैलेंस शीट है तैयार

आधुनिक खेती की नई पहल करते हुए नारायण सिंह ने अपनी पूरी खेती की बैलेंस शीट तैयार कर रखी है. जिसमें कब पौधा लिया, कितना खर्चा हुआ, कब पौधे को पानी और खाद दी, कितनी मात्रा में दिया ये सब रिकॉर्ड रखा है. किसान नारायण सिंह बताते हैं कि वह साल में 1 एकड़ में लगे खेती में 8 लाख रुपए तक का करेला बेच देते हैं. उनकी करेला फसल को मंगलवार के दिन 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मंडी में खरीदा गया. इसके साथ ही जल्द ही सफेद करेले की फसल भी तैयार होने वाली है, जिसका 105 से 110 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक्री का अनुमान है.

खेत पर पहुंचे अधिकारी फसल देखकर हुए हैरान (ETV Bharat)

20 दिन में तैयार हो जाते हैं पौधे

किसान नारायण सिंह कहते हैं, "आधुनिक खेती की एक मशीन अभी मेरे पास है और दूसरी 15 लाख की मशीन खरीदने की तैयारी है. ये मशीन 1 दिन में 4 लाख से अधिक बीज सीडिंग कर देता है. इसके साथ ही बीज जर्मिनेशन और फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं. वहीं, पौधों को जीवित रखने और उनके पोलिनेशन के लिए भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. जिससे 20 दिन में ही पौधे बिक्री के लिए तैयार हो जाते हैं. बोए गए बीज में से करीब 90 प्रतिशत पौधों की बिक्री कर देते हैं, जिससे अच्छा मुनाफा होता है."

हाईटेक मशीन की मदद से खेती (ETV Bharat)

साल में 20 से 25 लाख रुपए तक की आय

शासन की योजना से उद्यानकी विभाग द्वारा खेती के लिए सहायता राशि दी जा रही है. वहीं, कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए सरकार लगातार किसानों को प्रेरित कर रही है. लेकिन किसान नारायण सिंह कहते हैं, "मैंने तो खेती को ही उद्योग के रूप में लिया है और 14 हेक्टेयर के खेत से साल में 20 से 25 लाख रुपए तक की आय बड़े आराम से निकाल लेता हूं." उन्होंने अपनी खेती के लिए 40 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है. 6 सुपरवाइजर भी रखें हैं जो लगातार हर काम की मॉनिटरिंग भी करते हैं.

