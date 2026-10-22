देवास में हुई एक मोबाइल चोरी ने खोला देश के 5 राज्यों के 22 जिलों में हुई सैकड़ों मोबाइल चोरी का राज
देवास पुलिस ने शहर की दो मिठाई दुकानों पर हुई मोबाइल चोरी की दो घटनाओं की जांच करते हुए एक अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा किया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 10:57 PM IST
देवास: देवास पुलिस ने मोबाइल चोरी से इंटरस्टेट गैंग का खुलासा करते हुए मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से लगभग ₹1.50 करोड़ की राशि के 400 मोबाइल फोन एवं 6 लाख नगद जब्त किया है. पुलिस मामले में आगे की जांच-पड़ताल कर रही है.
कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी फरियादी सोमेश देवास एबी रोड स्थित अपना स्वीट्स पर नाश्ता करने गए थे. इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी जेब में रखा एंड्रॉइड मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया. फरियादी द्वारा आसपास तलाश करने पर मोबाइल नहीं मिला, तो उसकी शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने जाँच शुरू कर दी थी.
दो मिठाई दुकानों पर मोबाइल चोरी की दो घटनाओं की जांच करते हुए पुलिस को हाथ लगी सफलता
दूसरी एक और मोबाइल चोरी होने की शिकायत लेकर फरियादी लकी नाश्ते का सामान लेने तिवारी स्वीट्स, पीठा रोड पहुंचे थे. इसी दौरान भीड़भाड़ का फायदा उठाकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी शर्ट की जेब में रखा एंड्रॉइड मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया. तो एक और शिकायत पुलिस ने दर्ज करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी.
CCTV फुटेज दोनों घटनाओं से प्राप्त साक्ष्यों का आपस में मिलान करते हुए पुलिस टीम ने तकनीकी संसाधनों, मुखबिर तंत्र एवं भौतिक साक्ष्यों की मदद से आरोपियों की पहचान एवं उनके संपर्कों की जांच प्रारंभ की. विवेचना के दौरान मोबाइल चोरी की घटनाओं के पीछे एक बड़े संगठित नेटवर्क की संलिप्तता सामने आई. पुलिस टीम ने लगातार साक्ष्यों की कड़ियां जोड़ते हुए चोरी करने वाले व्यक्तियों से लेकर चोरी के मोबाइल एकत्रित करने एवं उनकी अवैध खरीद-फरोख्त करने वाले व्यक्तियों तक जांच का दायरा बढ़ाया.
भीड़भाड़ वाले बाजारों, सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल चोरी की वारदातों को देते थे अंजाम
आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि गिरोह के सदस्य विभिन्न राज्यों के भीड़भाड़ वाले बाजारों, रेलवे स्टेशनों एवं सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे. गिरोह की गतिविधियां मध्य प्रदेश के देवास, इंदौर, उज्जैन, धार एवं छतरपुर, महाराष्ट्र के मुंबई-ठाणे, नासिक, कोल्हापुर, जलगांव, जालना, छत्रपति संभाजीनगर एवं अहमदनगर, गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, नवसारी एवं दाहेज, केंद्र शासित प्रदेश दमन तथा राजस्थान के जयपुर एवं अजमेर सहित विभिन्न स्थानों से जुड़ी होना सामने आया है.
चोरी किए गए मोबाइल को गिरोह के सदस्य अलग-अलग माध्यमों से इंदौर निवासी शुभम राठौर तक पहुंचाते थे. शुभम राठौर इस नेटवर्क में मुख्य रिसीवर के रूप में कार्य करते हुए चोरी के मोबाइल एकत्रित कर उनकी आगे अवैध खरीद-फरोख्त करवाता था.
विदेशों में तस्करी द्वारा चोरी के मोबाइल सप्लाय किए जाने की आशंका
पूछताछ एवं विवेचना में जानकारी सामने आई कि इंदौर में एकत्रित चोरी के मोबाइल को मुख्य रिसीवर शुभम राठौर द्वारा अन्य एजेंटों के माध्यम से विदेशों में तस्करी द्वारा सप्लाई किए जाने की आशंका है. जिसके संबंध में पुलिस के द्वारा विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है.
कोतवाली पुलिस ने गिरोह सदस्य मनीष पारदी(26), सूरज सिंह पारदी(30) एवं चोरी के मोबाइल के मुख्य रिसीवर शुभम राठौर(28) को गिरफ्तार किया है. आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करते हुए संगठित आपराधिक गतिविधियों एवं चोरी की संपत्ति की अवैध खरीद-फरोख्त से संबंधित तथ्य सामने आने पर बीएनएस की धारा 112(2) एवं 317(4) लगाई गई है. आरोपियों से लगभग ₹1.50 करोड़ की राशि के 400 मोबाइल फोन एवं 6 लाख नगद जब्त किया गया है. मामले में आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.