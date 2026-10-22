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देवास में हुई एक मोबाइल चोरी ने खोला देश के 5 राज्यों के 22 जिलों में हुई सैकड़ों मोबाइल चोरी का राज

देवास में मोबाइल चोरी से इंटरस्टेट गैंग का खुलासा ( ETV Bharat )

देवास: देवास पुलिस ने मोबाइल चोरी से इंटरस्टेट गैंग का खुलासा करते हुए मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से लगभग ₹1.50 करोड़ की राशि के 400 मोबाइल फोन एवं 6 लाख नगद जब्त किया है. पुलिस मामले में आगे की जांच-पड़ताल कर रही है.

कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी फरियादी सोमेश देवास एबी रोड स्थित अपना स्वीट्स पर नाश्ता करने गए थे. इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी जेब में रखा एंड्रॉइड मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया. फरियादी द्वारा आसपास तलाश करने पर मोबाइल नहीं मिला, तो उसकी शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने जाँच शुरू कर दी थी.