आसमान की सैर करेंगे सरकारी स्कूल के बच्चे, हेलीकॉप्टर से ओंकारेश्वर की यात्रा

'विधायक प्रतिभा खोज' प्रतियोगिता के विजेता छात्रों के लिए खुशखबरी, हेलीकॉप्टर से इंदौर से ओंकारेश्वर करेंगे सैर, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का मिलेगा मौका.

Published : December 24, 2025 at 2:09 PM IST

देवास: अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी आसमान की सैर करने का मौका मिलेगा. देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा के विधायक डॉ. राजेश सोनकर बच्चों को हवाई सैर कराएंगे. देवास जिले में ''विधायक प्रतिभा खोज'' प्रतियोगिता में जो स्कूली छात्र-छात्राएं विजेता घोषित होंगे उन्हें विधायक डॉ. राजेश सोनकर अपने निजी खर्च पर हेलीकॉप्टर की यात्रा करवाएंगे. प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने वाले विद्यार्थी को इंदौर से ओंकारेश्वर तक हेलीकॉप्टर से घुमाया जाएगा. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे.

'विधायक प्रतिभा खोज' प्रतियोगिता का आयोजन
अभ्युदय मध्य प्रदेश की भावना को साकार करने एवं विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से ''विधायक प्रतिभा खोज'' प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है. जिसमें 18 से 20 हजार विद्यार्थियों ने भाग लिया. सोनकच्छ विकासखंड के 22 सरकारी स्कूलों एवं टोंकखुर्द विकासखंड के 18 स्कूलों के छात्रों के बीच यह प्रतियोगिता संपन्न हुई. जिसके चयनित विद्यार्थी विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हुए.

विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन सोनकच्छ भौरासा, टोंकखुर्द, पिपलरावा के शासकीय कन्या स्कूल में किया गया. प्रतियोगिता में निबंध लेखन, भाषण, तात्कालिक भाषण, प्रश्न मंच एवं एकल गीत प्रतियोगिता आयोजित की गई. निबंध एवं भाषण के विषय आत्मनिर्भर भारत, नवाचार, भारतीय संस्कृति एवं स्टार्टअप संस्कृति में युवाओं की भागीदारी रहे.

अव्वल आने वाले छात्र करेंगे हवाई सैर
इस अवसर पर विधायक डॉ. राजेश सोनकर ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि, ''यह प्रतियोगिता केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि बच्चों के आत्मविश्वास और सपनों को नई उड़ान देने का माध्यम है. सोनकच्छ क्षेत्र का हर बच्चा प्रतिभावान है, जरूरत है तो केवल सही मंच और अवसर की. यह पहल एक सशक्त, शिक्षित और संस्कारित युवा पीढ़ी के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी.'' विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर यात्रा, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को विशेष पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा.

