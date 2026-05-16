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गर्मी का गजब तोड़! देवास में लगा मिस्ट टावर, शहर की गर्म फिजाओं में घोल रहा ठंडक

देवास नगर निगम के कमिश्नर दलीप कुमार बताते हैं, ''देवास में भोपाल चौराहे पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है, इसलिए हवा की क्वालिटी बनाए रखने और धूल कम करने के साथ-साथ तापमान को कंट्रोल करने के लिए हमारी टीम ने मिस्ट टावर बनाया है. इसे बनाने के लिए पुराने और बिना इस्तेमाल किए पाइप और पुरानी मोटरों का इस्तेमाल किया है. हमें लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस गर्मी में भोपाल चौराहा आने से राहत मिलती है.

देवास: मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है. बढ़ता तापमान और धूप लोगों को झुलसा रही है. देवास नगर निगम ने बढ़ते तापमान से लोगों को बचाने के लिए अनोखा तोड़ निकाला है. नगर निगम ने देवास स्थित भोपाल चौराहे पर एक मिस्ट टावर बनाया है. जो स्क्रैप स्टील पाइप और पुरानी मोटरों से बना है. जो धूल कम कर लोगों को गर्मी से राहत देने का काम कर रहा है. अब नगर निगम शहर की अन्य जगहों पर भी मिस्ट टावर लगाने की योजना बना रहा है.

इसका असर चौराहे के 2-2.5 मीटर के दायरे में रहता है. इसके लिए कम से कम पानी का इस्तेमाल होता है. केवल 3-4 लीटर पानी इस्तेमाल होता है. चौराहे पर एक स्प्रिंकलर भी लगाया गया है. हम इसे रेगुलर पानी से भरते हैं और मिस्ट टावर उसी से चल रहा है. इसे समय-समय पर चलाने के लिए लगाया गया है, यह कुछ समय के लिए रुकता है. इसके अलावा यह रेगुलर चलता है. इंदिरा गांधी स्क्वायर और सिविल लाइन चौराहे पर भी ऐसे ही मिस्ट टावर बनाने की योजना है.''

वरिष्ठ पर्यावरणविद् डॉ. सुभाष सी. पांडे के अनुसार, ''नगर निगम देवास का कबाड़ से मिस्ट टावर बनाने का यह प्रयास बेहद सराहनीय है. यह इनोवेशन न केवल वेस्ट मैनेजमेंट का बेहतरीन उदाहरण है, बल्कि भीषण गर्मी में स्थानीय स्तर पर तापमान कम करने और धूल के कणों को नियंत्रित करने में भी काफी मददगार साबित होगा.''

लोगों को मिल रही गर्मी से राहत (ETV Bharat)

क्या होता है मिस्ट टावर, कैसे करता है काम?

ऊंचे खंबे या टावरों पर स्प्रे मिस्ट या मिस्ट टावर लगाए जाते हैं. मिस्ट टावर में एक पानी की टंकी और पंप सिस्टम होता है जो पानी की बूंदें को छोटे-छोटे कणों को धुंध में बदल देता है. यह फव्वारे की तरह फैलता है. इससे ठंडी फुहार निकलती है जो गर्मी में लोगों को राहत देने का काम करती है. इससे आसपास का तापमान भी ठंडा महसूस होता है. मिस्ट टावर को ज्यादातर भीड़भाड़ वाली जगहों पर लगाया जाता है. जैससे बाजारों, पार्कों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर. यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित और बिजली की बचत करने वाला तरीका माना जाता है. इससे गर्मी में आराम मिलता है और वातावरण ताजा लगता है. आजकल शहरों में इसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है. दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए वहां मिस्ट टॉवर लगाए गए हैं ताकि हवा साफ रह सके.