ETV Bharat / state

देवास में मिडडे मील घोटाले पर सख्त एक्शन, 3 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश

देवास के स्कूलों में मिडडे मील योजना की राशि जिम्मेदारों ने अपने खातों में जमा की. कलेक्टर ने जांच करवाई तो हुआ खुलासा.

Dewas Midday Meal Scam
देवास में मिडडे मील घोटाले पर सख्त एक्शन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 4:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवास : सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन में घोटाले का खुलासा. कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मध्याह्न भोजन प्रभारी अपर्णा जैन, पूर्व प्रभारी आरती किरावर और कंप्यूटर ऑपरेटर अमन व्यास को बर्खास्त करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं. साथ ही तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

मिडडे मील की राशि अपने खातों में जमा की

जांच में करीब 23 लाख रुपये की आर्थिक अनियमितता सामने आई है. आरोप है कि मध्याह्न भोजन के नाम पर फर्जी बिल भी बनाए गए. आरोपियों ने अपने और परिवारजनों के खातों में रकम जमा की. कंप्यूटर ऑपरेटर अमन व्यास द्वारा लगभग 12 लाख 29 हजार रुपये की राशि का गबन किया गया. भोजन प्रभारी अपर्णा जैन द्वारा 2 लाख 48 हजार व पूर्व प्रभारी आरती किरावर ने 8 लाख 53 हजार यानी कुल करीब 23 लाख का घोटाला किया गया है.

तीनों आरोपियों को बर्खास्त करने का आदेश

आरोपियों से गबन की गई राशि की वसूली के आदेश कलेक्टर ने दिए हैं. इसका अलावा सेवा से बर्खास्तगी और एफआईआर भी होगी. कलेक्टर ऋतु राज सिंह ने स्पष्ट किया है "शासकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे."

जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसएस सिंह ने बताया "23 लाख की आर्थिक अनियमितता के चलते मध्याह्न भोजन प्रभारी अपर्णा जैन, पूर्व प्रभारी आरती किरावर और कंप्यूटर ऑपरेटर अमन व्यास को बर्खास्त करने संबंधित नोटिस और एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं."

तीन साल तक चला घोटाले का दौर

यह फर्जीवाड़ा वर्ष 2021 से 2023 के दौरान किया गया है. मामले की जांच अभी जारी है. जांच में और खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है. तीनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर कराने की तैयारी की जा रही है. कलेक्टर ने जिला पंचायत अधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिलेभर में मिडडे मील से जुड़ी आ रही शिकायतों को गंभीरता से लें.

TAGGED:

DEWAS COLLECTOR STRICT ACTION
DEWAS DISMISS 3 EMPLOYEES
DEWAS NEWS
MID DAY MEAL FUNDS SCAM
DEWAS MIDDAY MEAL SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.