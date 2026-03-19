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मनोकामना पूरी होने पर उल्टे स्वास्तिक बनाते हैं भक्त, देवास माता टेकरी पर विराजमान हैं 2 देवियां

चैत्र नवरात्रि पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे देवी माता के मंदिर. देवास में टेकरी पर विराजित हैं माता चामुंडा और तुलजा भवानी.

DEWAS MATA TEKRI CHAITRA NAVRATRI
मनोकामना पूरी होने पर उल्टे स्वास्तिक बनाते हैं भक्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 5:29 PM IST

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देवास: देवस्थल टेकरी पर विराजित माता चामुंडा, माता तुलजा भवानी दरबार में चैत्र नवरात्रि पर हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से भक्त आते हैं. यहां अपनी मनोकामना पूरी होने पर भक्त उल्टे स्वास्तिक बनाकर माता को धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं. भक्तों के दर्शन के लिए प्रशासन ने माताजी टेकरी पर व्यापक तौर पर व्यवस्थाएं और तैयारियां की हैं. गुरुवार को चैत्र नवरात्र के पहले दिन सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शनों के लिए पहुंचे.

टेकरी माता को लेकर हैं कई किवदंतियां

यहां विराजमान माता को लेकर किवदंती है कि सतयुग में जहां माता सती के रक्तबीज गिरे थे, उनमें देवास की टेकरी भी है. रक्तबीज स्थल माता के उन शक्तिपीठ में से एक है जो अनादिकाल से यहां स्थित है. ऐसा कहा जाता है कि माता चामुंडा के दरबार में उज्जैन के राजा भर्तहरि ने कभी सालों तपस्या की थी. शूरवीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सेनापति वरदाई ने अपने जीवन के आखिरी वर्ष यहीं व्यतीत किये थे.

MATA CHAMUNDA MATA TULJA BHAVANI
देवास में टेकरी पर विराजित हैं माता चामुंडा और तुलजा भवानी (ETV Bharat)

ऐसी मान्यता है कि दिन भर में छोटी माता चामुंडा यहां 3 रूप बदलती हैं. दिन में बाल अवस्था, दोपहर में युवा अवस्था और संध्या में वर्ध अवस्था, जो कि उनके चहरे पर साफ देखने को मिलती है. चैत्र नवरात्रि में यहां लाखों दर्शनार्थियों का जन सैलाब उमड़ता है.

मनोकामना पूरी होने पर लगता है हलवा-पूरी का भोग

बड़ी माता तुलजा भवानी और विशाल स्वरूप में छोटी माता चामुंडा के दर्शन करने मात्र से यहां मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. दूर-दूर से भक्त चैत्र नवरात्रि में मां के दर्शन करने के लिए देवास माता के दरबार में पहुंचते हैं. सीढ़ी मार्ग से भक्त जय माता दी के नारे लगाते मां के दरबार तक पहुंचते हैं.

मनोकामना पूरी होने पर भक्त यहां हलवा-पूरी का भोग मां को लगाते हैं. इसके साथ ही भक्त उल्टे स्वास्तिक बनाकर माता को धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं. पिछले 300 वर्षों से नाथ संप्रदाय के पुजारी दोनों माता की पूजा, अर्चना, श्रृंगार करते आ रहे हैं.

चैत्र नवरात्र पर प्रशासन ने की तैयारियां

भक्तों के दर्शन सुचारू रूप से हो सकें, इसके लिए चैत्र नवरात्र पर प्रशासन द्वारा माताजी टेकरी पर व्यापक तौर पर व्यवस्था और तैयारियां की गई हैं. कलेक्‍टर ऋतुराज सिंह ने दर्शन व्‍यवस्‍था, सुरक्षा, मेडिकल व्यवस्था, साज सज्जा, विद्युत, साफ-सफाई व्‍यवस्‍था के संबंध में आवश्‍यक दिशा-निर्देश दिए हैं. कंट्रोल रूम से सभी सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण किया और माताजी की पूजा अर्चना भी की.

गर्मी के मौसम के चलते कलेक्‍टर ऋतुराज सिंह ने श्रद्धालुओं के लिये पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं. इसके अलावा सीढ़ी और शंख द्वार मार्ग पर बेहतर व्‍यवस्‍था करने के निर्देश भी दिए. उन्‍होंने कहा कि लाइसेंस वालों को ही दुकान लगाने की अनुमति दें.

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