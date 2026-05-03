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देवास की पेपर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई घंटे डटी रही 4 जिलों की फायर ब्रिगेड, करोड़ों का नुकसान

देवास: औद्योगिक थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक पेपर फैक्ट्री में शनिवार को अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. फैक्ट्री में रखे पेपर के कारण आग की लपटें तेजी से फैलती चली गईं, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. आग का विकराल रूप देख देवास सहित इंदौर, उज्जैन और सीहोर से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जहां करीब 6 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

आग की सूचना मिलते ही देवास नगर निगम, इंडस्ट्रियल एरिया और बैंक नोट प्रेस की 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई. फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुट गई, लेकिन फैक्ट्री में पेपर की अधिकता के चलते आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद इंदौर, उज्जैन और सीहोर से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, करीब 6 घंटे की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

देवास की कागज फैक्ट्री भीषण आग (ETV Bharat)

वरिष्ठ अधिकारियों ने राहत बचाव कार्य का लिया जायजा

घटना स्थल पर तहसीलदार सपना शर्मा, शहर CSP सुमित अग्रवाल और औद्योगिक थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया भी पहुंचे और मौके पर चल रहे राहत व बचाव कार्य का जायजा लिया. तहसीलदार सपना शर्मा ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. फायर ऑफिसर प्रतीक शर्मा ने बताया, "दमकल टीमें पूरी मुस्तैदी से स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है." करीब 7 हजार टन पुश्तें और पेपर जलकर राख होने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी कीमत लगभग करोड़ रुपए तक हो सकती है.

इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित कागज फैक्ट्री में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

सीएसपी सुमित अग्रवाल ने बताया, "इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में कागज के पुश्तें कम्प्रेस करके रखे हुए थे, जिसमें आग लग गई है. नगर निगम, इंडस्ट्रियल एरिया फायर ब्रिगेड और फायर फाइटर टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर आग को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन हवा चलने के कारण आग पर काबू पाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. लगभग 20 से 25 फायर ब्रिगेड की टीम आप पर काबू करने का प्रयास कर रही है."