पहचानने में हुई गलती और कर दिया कांड, देवास में भरे बाजार युवक का तलवार से महिला पर वार
देवास में पत्नी समझकर दूसरी महिला पर तलवार से हमला, मां ने दुकान के नीचे छिपाकर बचाई बेटे की जान, हाथ और सिर में चोट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 7:42 AM IST
देवास: मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेवरी गांव में शुक्रवार रात हाट बाजार के दौरान सनसनीखेज घटना सामने आई. पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते एक युवक ने गलतफहमी में दूसरी महिला को अपनी पत्नी समझकर उस पर तलवार से हमला कर दिया. हमले में महिला के हाथ और सिर में चोट आई, वहीं उसके पांच वर्षीय बेटे के सिर में भी चोट लगी है. घटना के दौरान मां ने साहस दिखाते हुए अपने बेटे को दुकान के नीचे छिपाकर उसकी जान बचाने की कोशिश की.
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे नेवरी गांव के हाट बाजार में पपिता बाई काजलिया अपने पांच और तीन साल के बच्चों के साथ खरीदारी कर रही थीं. इसी दौरान पीछे से आए हमलावर ने उन पर तलवार से वार कर दिया. महिला जब तक पलटकर कुछ समझ पाती, आरोपी लगातार वार कर चुका था. हमले में महिला के हाथ और सिर में चोट आई, जबकि उनका पांच वर्षीय बेटा अभिषेक भी घायल हो गया.
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बेटे को दुकान के नीचे छिपाकर बचाई जान
अचानक हुए इस हमले के बीच भी मां ने हिम्मत नहीं हारी. अपनी चोटों की परवाह किए बिना उन्होंने पांच वर्षीय बेटे अभिषेक को तुरंत दुकान के नीचे छिपा दिया, ताकि तलवार के वार से उसे बचाया जा सके. हालांकि, हमले के दौरान बच्चे के सिर में भी चोट आई. घटना के बाद घायल महिला और बच्चों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया.
पत्नी समझकर महिला पर किया हमला
बताया जा रहा है कि, हमले का आरोपी पंकज बामनिया सीहोर का रहने वाला है और शुक्रवार को नेवरी आया था. उसकी पत्नी का मायका नेवरी में है. पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते वह बाजार पहुंचा था. इसी दौरान उसे पपिता बाई अपने बच्चों के साथ दिखाई दीं. आरोपी ने गलतफहमी में उन्हें अपनी पत्नी समझ लिया और पीछे से तलवार से हमला कर दिया.
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हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया
पीड़ित महिला पपिता बाई काजलिया ने बताया कि, ''वह उदयनगर क्षेत्र की रहने वाली है और कुछ महीने पहले अपने पति के साथ नेवरी में खेतों में मजदूरी करने आई थीं.'' उन्होंने बताया कि, ''वह हमलावर को नहीं जानती. हमला अचानक पीछे से हुआ, जिससे उन्हें आरोपी का चेहरा देखने या पहचानने का मौका तक नहीं मिला.''
घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. बाजार में हुई इस वारदात से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. नेवरी पुलिस चौकी प्रभारी हर्ष चौधरी ने बताया कि, ''आरोपी पंकज बामणिया को हिरासत में लिया गया है. शुरुआती पूछताछ में पत्नी की गलतफहमी में दूसरी महिला पर हमले की बात आरोपी ने स्वीकार की है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है.''