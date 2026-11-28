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पहचानने में हुई गलती और कर दिया कांड, देवास में भरे बाजार युवक का तलवार से महिला पर वार

देवास में पत्नी समझकर दूसरी महिला पर तलवार से हमला ( Etv Bharat )

देवास: मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेवरी गांव में शुक्रवार रात हाट बाजार के दौरान सनसनीखेज घटना सामने आई. पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते एक युवक ने गलतफहमी में दूसरी महिला को अपनी पत्नी समझकर उस पर तलवार से हमला कर दिया. हमले में महिला के हाथ और सिर में चोट आई, वहीं उसके पांच वर्षीय बेटे के सिर में भी चोट लगी है. घटना के दौरान मां ने साहस दिखाते हुए अपने बेटे को दुकान के नीचे छिपाकर उसकी जान बचाने की कोशिश की.