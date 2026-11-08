15 देशों की करेंसी और 2.5 करोड़ के चमचमाते गोल्ड से सजा महालक्ष्मी मंदिर, दिखा कुबेर जैसा वैभव
देवास में 7.50 करोड़ से अधिक के नोटों और स्वर्ण आभूषणों से मां महालक्ष्मी मंदिर का श्रृंगार. दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 8:31 AM IST
देवास: दीपावली के पावन पर्व पर देवास में मां महालक्ष्मी का एक अनूठा और भव्य दरबार सजाया गया है. शिवाजी नगर मोती बंगला स्थित श्री योगमाया महालक्ष्मी मंदिर में मां का श्रृंगार साढ़े सात करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और स्वर्ण आभूषणों से किया गया है. खास बात यह है कि इस बार दरबार की सजावट में भारत की मुद्रा के साथ करीब 15 देशों की विदेशी करेंसी भी शामिल की गई है. नोटों, सोने के आभूषणों और विदेशी मुद्रा से सजा मां का दरबार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
मां के दरबार में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़
मंदिर में धनतेरस से पांच दिवसीय दीपावली नगर उत्सव की शुरुआत हुई. मां महालक्ष्मी के विशेष श्रृंगार में पांच करोड़ रुपये से अधिक के नोट और लगभग ढाई करोड़ रुपये मूल्य के स्वर्ण आभूषण शामिल किए गए हैं. इस प्रकार कुल सजावट का मूल्य साढ़े सात करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है. मां के दरबार को देखने और दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं.
15 देशों की विदेशी मुद्रा से सजा मां का दरबार
इस बार मंदिर की सजावट में एक खास आकर्षण विदेशी मुद्रा भी है. भारत के नोटों के साथ अमेरिका, ब्रिटेन सहित करीब 15 देशों की करेंसी को मां के दरबार में सजाया गया है. यह विदेशी मुद्रा श्रद्धालुओं द्वारा उपलब्ध कराई गई है. अलग-अलग देशों की मुद्राओं से सजे इस दरबार को देखने के लिए भक्तों में विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है.
विद्युत सजावट से जगमगा रहा मंदिर परिसर
आयोजक विमल शर्मा के अनुसार, ''रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर में होने वाली करोड़ों रुपये की सजावट से प्रेरणा लेकर पिछले वर्ष से देवास के इस मंदिर में भी नोटों से मां का श्रृंगार करने की परंपरा शुरू की गई है. मां महालक्ष्मी के भव्य श्रृंगार के साथ पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक विद्युत सजावट से सजाया गया है. रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाता मंदिर परिसर दीपावली के उत्सवी माहौल को और खास बना रहा है. शाम होते ही मंदिर की सजावट देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिवार सहित पहुंच रहे हैं. भक्त मां महालक्ष्मी के दर्शन के साथ मंदिर की भव्य सजावट को भी निहार रहे हैं.''
करोड़ों की सजावट, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी से निगरानी
मंदिर में साढ़े सात करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नकदी और स्वर्ण आभूषणों की सजावट को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. पूरे मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था के तहत मंदिर में आने-जाने वाले लोगों और परिसर की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है.
श्रद्धालुओं के लिए विशेष दर्शन व्यवस्था
श्री योगमाया महालक्ष्मी मंदिर के संस्थापक एवं पूर्व महापौर सुभाष शर्मा के अनुसार, 6 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक श्रद्धालुओं के लिए विशेष दर्शन व्यवस्था की गई है. पांच दिवसीय दीपावली नगर उत्सव के अंतर्गत 10 नवंबर को मंदिर परिसर में अन्नकूट भंडारे का आयोजन होगा. इसमें श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की जाएगी. साथ ही सौभाग्यवती माता-बहनों को कुमकुम वितरण भी किया जाएगा.
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दीपावली के अवसर पर देवास का श्री योगमाया महालक्ष्मी मंदिर इन दिनों आस्था, भक्ति और भव्यता का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. करोड़ों रुपये की नकदी, स्वर्ण आभूषणों और 15 देशों की विदेशी मुद्रा से सजा मां का दरबार श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण बना हुआ है. पांच दिवसीय दीपावली नगर उत्सव के दौरान मंदिर में भक्तों का पहुंचना लगातार जारी है.