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15 देशों की करेंसी और 2.5 करोड़ के चमचमाते गोल्ड से सजा महालक्ष्मी मंदिर, दिखा कुबेर जैसा वैभव

देवास में मां का 5 करोड़ के नोटों से श्रृंगार ( ETV Bharat )

देवास: दीपावली के पावन पर्व पर देवास में मां महालक्ष्मी का एक अनूठा और भव्य दरबार सजाया गया है. शिवाजी नगर मोती बंगला स्थित श्री योगमाया महालक्ष्मी मंदिर में मां का श्रृंगार साढ़े सात करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और स्वर्ण आभूषणों से किया गया है. खास बात यह है कि इस बार दरबार की सजावट में भारत की मुद्रा के साथ करीब 15 देशों की विदेशी करेंसी भी शामिल की गई है. नोटों, सोने के आभूषणों और विदेशी मुद्रा से सजा मां का दरबार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

मां के दरबार में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ मंदिर में धनतेरस से पांच दिवसीय दीपावली नगर उत्सव की शुरुआत हुई. मां महालक्ष्मी के विशेष श्रृंगार में पांच करोड़ रुपये से अधिक के नोट और लगभग ढाई करोड़ रुपये मूल्य के स्वर्ण आभूषण शामिल किए गए हैं. इस प्रकार कुल सजावट का मूल्य साढ़े सात करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है. मां के दरबार को देखने और दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं.