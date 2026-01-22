ETV Bharat / state

देवास में माता टेकरी मंदिर की दान पेटियों से निकली विदेशी मुद्रा, श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर किया दान

गिनती का काम गुरुवार को प्रशासन की कड़ी निगरानी में किया गया. गिनती नगर तहसीलदार सपना शर्मा सहित 2 दर्जन से अधिक कर्मचारियों के द्वारा की गई. प्रसिद्ध देवस्थान माता टेकरी की वर्ष 2026 में गुप्त नवरात्रि के दौरान पहली बार दान पेटियां खोली गई.

देवास: शहर के प्रसिद्ध देवस्थान माता टेकरी पर विराजमान मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी मंदिर एक बार फिर भक्ति और आस्था के लिए मिसाल बन गया है. गुरुवार को मंदिर परिसर में रखी दान पेटियां खोली गईं. गिनती के बाद पता चला कि श्रद्धालुओं ने मां चामुंडा और मां तुलजा के चरणों में कुल 14 लाख 79 हजार 232 रुपए का चढ़ावा अर्पित किया है. इसके अलावा विदेशी नोट और सोने-चांदी के जेवरात भी शामिल हैं.

मां चामुंडा और मां तुलजा की दान पेटियां खुलीं (ETV Bharat)

14 लाख कैश के अलावा मिली कई चिट्ठियां

गुरुवार को टोटल 12 दान पेटियां खोली गईं. जिसमें मां तुलजा भवानी मंदिर की 5 और मां चामुंडा माता मंदिर की 7 पेटियां शामिल है. सभी पेटियों की गिनती में 14 लाख 79 हजार 232 रुपए नगद और सोने-चांदी जैसे आभूषण मिले. शहर तहसीलदार सपना शर्मा ने बताया कि "माता टेकरी पर कुल 12 दान पेटियां खोली गईं, जिनमें मां तुलजा भवानी मंदिर की 5 और मां चामुंडा माता मंदिर की 7 पेटियां शामिल हैं. दान पेटियों की गणना राजस्व अधिकारियों, कोटवार और मंदिर कर्मचारियों सहित समिति सदस्यों की उपस्थिति में पारदर्शिता के साथ की गई. जिला प्रशासन की टीम इस पूरे मामले में लगी हुई थी."

यूएई, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों की निकली करेंसी

गणना के दौरान दान पेटियों से नगद राशि के साथ सोने-चांदी के आभूषण और श्रद्धालुओं की मन्नतों की चिट्ठियां भी प्राप्त हुई हैं. मां चामुंडा शासकीय देवस्थान प्रबंध समिति के अनुसार, दान पेटियों से कुल 14 लाख 79 हजार 232 रुपए नोट एवं सिक्कों के रूप में प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा सोने की अंगूठी, चांदी की 2 जोड़ी छोटी पायल, एक छोटा स्वस्तिक, दो छोटी चांदी की अंगूठियां, एक चांदी जैसा माताजी का ठप्पा और एक चांदी के आभूषण जैसा आधा हाथ बना छोटा आभूषण मिला है.

साथ ही नेपाल के विभिन्न मूल्यवर्ग के नोट, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और ओमान के सिक्के भी दान स्वरूप प्राप्त हुए हैं. इन दान पेटियों की गिनती जिला प्रशासन द्वारा कराई जाती है.