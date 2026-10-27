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देवास शराब कांड: जीतू पटवारी का ऐलान- न्याय नहीं मिला तो पूरे प्रदेश में पदयात्रा निकालेगी कांग्रेस

कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ( ETV Bharat )

उज्जैन: मध्य प्रदेश के देवास जिले के चंदाना और बीजाना गांव में हुई संदिग्ध मौतों का मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलने पर उज्जैन से इंदौर और भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में जन जागरण अभियान पदयात्रा निकालने की चेतावनी दी है. प्रशासन को 15 दिन में जांच पूरी कर लेने का अल्टीमेटम दिया है.

जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि पुलिस पीड़ित परिवारों की मांग के बावजूद हत्या के मामले दर्ज करने से बच रही है. हालांकि पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री के मामले में विनोद जायसवाल सहित 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की है. जिसकी पुष्टि सीएसपी सुमित अग्रवाल ने की है. मामले में राज्य सरकार की ओर से जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम गठित की गई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि जहरीली शराब से या फिर किसी और वजह से मौतें हुई हैं.