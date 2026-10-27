देवास शराब कांड: जीतू पटवारी का ऐलान- न्याय नहीं मिला तो पूरे प्रदेश में पदयात्रा निकालेगी कांग्रेस
देवास के चंदाना बिजाना में संदिग्ध मौतों से गरमाया मामला, कांग्रेस ने शराब माफिया और आबकारी विभाग पर उठाए सवाल. मामले में 10 लोग गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 8:26 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश के देवास जिले के चंदाना और बीजाना गांव में हुई संदिग्ध मौतों का मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलने पर उज्जैन से इंदौर और भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में जन जागरण अभियान पदयात्रा निकालने की चेतावनी दी है. प्रशासन को 15 दिन में जांच पूरी कर लेने का अल्टीमेटम दिया है.
जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि पुलिस पीड़ित परिवारों की मांग के बावजूद हत्या के मामले दर्ज करने से बच रही है. हालांकि पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री के मामले में विनोद जायसवाल सहित 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की है. जिसकी पुष्टि सीएसपी सुमित अग्रवाल ने की है. मामले में राज्य सरकार की ओर से जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम गठित की गई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि जहरीली शराब से या फिर किसी और वजह से मौतें हुई हैं.
पुलिस की कार्रवाई, कार से मिली 6 पेटी देशी शराब 10 गिरफ्तार
देवास के कोतवाली थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने बताया, "अब तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों में शराब दुकानों के मैनेजर और सेल्समेन के भी नाम शामिल हैं. ये सभी आपसी सांठ-गांठ करके ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बेचने का काम करते थे. अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में लगातार कार्रवाइयां की जाती हैं.
मुखबिर से सूचना मिली थी कि चंदाना निवासी विनोद जायसवाल अपने साथियों के साथ सफेद रंग की कार में शराब लेकर कहीं जाने वाला है. सूचना अंबेडकर नगर क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के पास कार में 54 लीटर 6 पेटी देसी प्लेन शराब मिली है. वाहन के साथ विनोद जायसवाल, अजय राठौर और रामेश्वर सोनगरा को पकड़ा गया और FIR दर्ज की है. जिनसे पूछताछ के बाद फिर कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है."
मामले में कांग्रेस की प्रमुख मांगे...
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार व अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी ने देवास में पीड़ित परिवारों के साथ बड़ा प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया और अपनी मांग रखीं. जीतू पटवारी ने बताया कि मृतकों के परिजनों की शिकायत पर नियमानुसार FIR दर्ज की जाए जिसमें हत्या की धाराएं हो. मौतों के वास्तविक कारणों की निष्पक्ष जांच हो. अवैध शराब की आपूर्ति और बिक्री में शामिल सभी लोगों की भूमिका सामने लाई जाए. जिम्मेदारी तय होने पर संबंधित व्यक्तियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. पीड़ित परिवारों का आर्थिक सहायता दी जाए.
उमंग सिंघार ने उठाये आबकारी विभाग की भूमिका पर सवाल
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी देवास पहुंचकर संदिग्ध मौतों के मामले में प्रशासन और आबकारी विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि गांव में कई वर्षों से शराब बेचने के आरोपों की जांच होनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि शराब कहां से आई. उसकी आपूर्ति में किन लोगों की भूमिका रही. सिंघार ने आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संबंधों का उल्लेख भी किया और गंभीर सवाल उठाए. सिंघार ने प्रत्येक प्रभावित परिवारों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की.