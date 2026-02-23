खिवनी अभयारण्य में बीच रास्ते आराम फरमाता दिखा बाघ, पर्यटकों की गाड़ी का रास्ता रोका

खिवनी अभयारण्य में बीच रास्ते आराम फरमाता दिखा बाघ, पर्यटकों की गाड़ी का रास्ता रोका
खिवनी अभयारण्य से बाघ युवराज का वीडियो आया सामने, बीच सड़क पर आराम करता दिखा बाघ, दूऱ खड़े होकर निहारते रहे पर्यटक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 23, 2026 at 10:47 AM IST|
Updated : February 23, 2026 at 11:13 AM IST
देवास: वन विभाग ने खिवनी अभयारण्य के बाघ युवराज का वीडियो जारी किया है. जिसमें बाघ युवराज बीच रास्ते में आराम फरमाता दिख रहा है. दूसरी ओर गाड़ी में सवार पर्यटक बाघ को आराम करते देख आधा घंटे तक दूर से खडे़ होकर निहारते रहे. देवास से 80 kM दूर प्रकृति की गोद मे बसे खिवनी अभयारण्य में वन्य प्रणियों को देखने घूमने के लिए पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है.
बीच रास्ते में आराम करते दिखा बाघ
भोपाल से खिवनी अभयारण्य घूमने आए पर्यटकों ने जंगल सफारी के दौरान बाघ युवराज को बीच रास्ते में आराम करते देखा तो बहुत खुश हुए. भोपाल के पर्यटक ने बताया कि, ''पहली बार टाइगर को पास से देखा है, जो हमारे सामने चलते हुए दिखा. यह पहला एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा. हमें वन्य प्राणियों के साथ साथ जंगल सफारी में 170 प्रकार के पक्षी भी देखने को मिले हैं. लेकिन हमने पहली बार लाइफ में टाइगर को इतने पास से देखा है.
खिवनी अभयारण्य में पर्यटकों का इजाफा
पिछले दिनों बाघ युवराज के शावक भी वन विभाग के ट्रैप कैमरे में मस्ती करते कैद हुए थे, अब युवराज का वीडियो सामने आया है. खिवनी अभयारण्य में वर्तमान में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ व लगातार पर्यटकों का आना जाना बना हुआ है. खिवनी अभयारण्य लगभग 134 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें देवास जिले में लगभग 89.9 वर्ग किमी का क्षेत्र आता है तथा सीहोर जिले का 44.8 वर्ग किमी का क्षेत्र आता है.
खिवनी अभयारण्य में 8 बाघ मौजूद
देवास और सीहोर जिले की सीमा पर फैला खिवनी अभयारण्य आज मध्य प्रदेश के उन चुनिंदा प्राकृतिक स्थलों में शामिल हो रहा है, जहां वन्य जीवन संरक्षण और पर्यटन के बीच अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है. जहां पर्यटकों का आगवानी और मेजबानी करने के लिए प्रकृति तैयार खड़ी है. इस अभयारण्य में एक ओर ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं, वहीं वन्यजीव आमजन को अपनी और आकर्षित कर रहे हैं. अभयारण्य में अनेक प्रकार की औषधीय पौधें भी हैं. अगर बाघों की बातें करें तो 8 बाघ खिवनी रेंज क्षेत्र के दायरे में घूमते फिरते रहते हैं. जिनके लिए जंगल का माहौल प्रतिकूल रहता है.