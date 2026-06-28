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खिवनी अभयारण्य में 10 साल बाद अधिराज की दादागिरी, टेरिटोरियल फाइट में युवराज बाघ लहूलुहान

देवास के खिवनी अभयारण्य में युवराज और अधिराज टाइगर के बीच टेरिटोरियल फाइट. युवराज हुआ घायल. रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भोपाल किया शिफ्ट.

TERRITORIAL FIGHT YUVRAJ ADHIRAJ TIGER
टेरिटोरियल फाइट में युवराज बाघ लहूलुहान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 6:14 PM IST

4 Min Read
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देवास: खिवनी अभयारण्य में टेरिटरी के वर्चस्व को लेकर युवराज और अधिराज बाघ के बीच हुए खूनी मुकाबले में टाइगर युवराज गंभीर रूप से घायल हो गया है. इस दौरान जंगल में गंभीर रूप से घायल बाघ युवराज को किसी पर्यटक ने कैमरे में कैद कर लिया है. इसमें वह खून से लथपथ दिखाई दे रहा है. वन विहार भोपाल की टीम ने 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित भोपाल शिफ्ट किया गया है.

अधिराज ने युवराज का 10 साल का दबदबा किया खत्म

खिवनी अभयारण्य में पिछले 10 सालों से टाइगर युवराज का दबदबा कायम था और इसी के चलते टाइगर युवराज और अधिराज के बीच जंगलराज के वर्चस्व की लड़ाई खूनी संघर्ष में बदल गई. उम्रदराज टाइगर युवराज युवा टाइगर अधिराज की फुर्ती का मुकाबला नहीं कर सका. अब युवराज के जंगल पर नए दावेदार अधिराज का दबदबा कायम हो गया है. इस वर्चस्व की लड़ाई में टाइगर युवराज लहूलुहान होकर बुरी तरह घायल हो गया है.

TIGERS YUVRAJ AND ADHIRAJ FIGHT
रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाघ को किया भोपाल शिफ्ट (ETV Bharat)

घायल हालत में पर्यटक ने कैमरे में किया कैद

पैरों और पंजो से घायल टाइगर युवराज को खिवनी जंगल सफारी से आए किसी पर्यटक द्वारा कैमरे में कैद कर लिया. जिसमें साफ देखा जा सकता है कि अपने दोनों पैरों और पंजो से खून से लथपथ टाइगर युवराज घायल अवस्था में है. इस बात की सूचना मिलते ही खिवनी का वन स्टाफ एक्टिव हुआ और घायल बाघ की खोज कर रेस्क्यू किया गया.

'रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाघ को किया भोपाल शिफ्ट'

फारेस्ट ऑफिसर भीम सिंह ने बताया, "पिछले 1 दशक से जंगल इलाके में टाइगर युवराज का राज चल रहा था, जिसमें अल्फा मेल रहे 10 साल के टाइगर युवराज और युवा टाइगर अधिराज के बीच खूनी संघर्ष हुआ. इसमें अधिराज ने युवराज टाइगर को हराकर उसे क्षेत्र से बेदखल कर दिया. इस संघर्ष में युवराज बाघ गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके पंजों पर गहरे जख्म भी हो गए हैं. सूचना मिलने पर हमारी वन विभाग की टीम ने उसे लंगड़ाते हुए देखा, जिसके बाद वन विहार भोपाल की टीम ने 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित भोपाल शिफ्ट किया गया है."

YUVRAJ TIGER SHIFTED BHOPAL
खिवनी अभयारण्य में युवराज और अधिराज टाइगर के बीच टेरिटोरियल फाइट (ETV Bharat)

हाथियों के बगैर घायल बाघ का किया रेस्क्यू

घायल युवराज के रेस्क्यू के लिए हाथी खिवनी अभयारण्य में हाथी नहीं थे. ऐसे में घायल बाघ को अन्य संसाधनों की मदद से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया. आमतौर पर बाघों को हाथी की मदद से बेहोश किया जाता है. ऐसे में वन विहार भोपाल के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. अतुल गुप्ता और वन विभाग की टीम ने जोखिम उठाते हुए घायल बाघ को घेरकर ट्रेंक्विलाइज किया. फिर युवराज को भोपाल शिफ्ट किया गया.

'टेरिटोरियल फाइट के लिए टाइगर में होता है संघर्ष'

वाइल्ड लाइफ से प्रमोद ने बताया, "जंगल मे टेरिटोरियल फाइट में टाइगर एक-दूसरे के पंजों को निशाना बनाते हैं, ताकि प्रतिद्वंद्वी शिकार करने में अक्षम हो जाए. इस खूनी संघर्ष में जंगल में जीतने वाले का राज रहे. इसे एक चेन प्रक्रिया भी कहते हैं. इसे जंगल का हमेशा होने वाला प्राकृतिक रिएक्शन भी कहा जाता है. सामान्य रूप से जंगलों में टाइगर का 10 वर्ष की उम्र के बाद वर्चस्व घटने लगता है और 4-5 साल के युवा बाघ चुनौती देने लगते हैं.

युवा टाइगर पुराने अल्फा मेल के चिह्नित क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करता है और हारने वाले को इलाका छोड़ना पड़ता है. टेरिटोरियल फाइट जीतने वाला नया बाघ इलाके में अपनी गंध और निशान छोड़कर दूसरे बाघों को संदेश देता है कि अब यहां का अल्फा मेल बदल चुका है."

खिवनी के 7 टाइगरों के कुनबे का जनक माने जाने वाले युवराज ने ही इस अभयारण्य को नई पहचान दिलाई है, जिससे खिवनी में टूरिज्म में इजाफा हुआ था.

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