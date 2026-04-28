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खिवनी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी मध्य प्रदेश के टाइगर्स का नया आशियाना, यहां 10 से ज्यादा टाइगर्स की मौजूदगी

बाघिन मीरा और उसके शावक वीडियो सामने आने के बाद वाइल्ड लाइफ लवर्स में खुशी की लहर, टाइगर्स को भा रहा खिवनी.

Kheoni Wildlife Sanctuary total tigers count
टाइगर्स को पसंद आ रहा खिवनी अभ्यारण्य (Source- Kheoni Wildlife Sanctuary)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 2:37 PM IST

3 Min Read
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भोपाल/देवास : टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में जहां पहले से मौजूद प्रमुख टाइगर रिजर्व्स बाघों की मौत के मामलों को लेकर परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा वन अभ्यारण्य है जो टाइगर रिजर्व तो नहीं पर टाइगर्स का नया आशियाना बनता नजर आ रहा है. हम बात कर रहे हैं खिवनी वन्य जीव अभ्यारण्य की.

मीरा और उसके शावक का सुकून देने वाला वीडियो

हाल ही में खिवनी वन्य जीव अभ्यारण्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ है, जो वाइल्ड लाइफ लवर्स को काफी सुकून देने वाला है. यहां भीषण गर्मी के बीच बाघिन मीरा अपने शावक के साथ झिरी पर पानी पीते हुई नजर आई. ये वीडियो इस बात का सबूत है कि खिवनी अभ्यारण्य बाघों को खूब भा रहा है.

मीरा और उसके शावक का सुकून देने वाला वीडियो (Etv Bharat)

टाइगर्स को पसंद आ रहा खिवनी अभ्यारण्य

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, टाइगर्स पहले देवास के इस वन्य जीव अभ्यारण्य को कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल करते थे. यानी किसी अन्य टाइगर रिजर्व में जाने के दौरान वे यहां कुछ समय बिताते थे, लेकिन जंगल के संरक्षण के प्रयासों का ये नतीजा रहा कि अब टाइगर्स यहां लंबे समय तक ठहर रहे हैं और तो और अपना कुनबा भी बढ़ा रहे हैं.

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ट्रैप कैमरे में पहले भी नजर आ चुके हैं टाइगर्स (फाइल फोटो) (Etv Bharat)

खिवनी में 10 से ज्यादा टाइगर्स की मौजूदगी

खिवनी वन्य जीव अभ्यारण्य के अधीक्षक विकास मोहर के मुताबिक, '' खिवनी वन्य जीव अभ्यारण्य में वर्तमान में करीब 10 से ज्यादा टाइगर्स होने के निशान मिले हैं. इसके साथ ही कई शावकों की यहां मौजूदगी का पता चला है. ये दर्शाता है कि बाघों की तादाद यहां बढ़ रही है और उन्हें उपयुक्त वातावरण मिल रहा है.

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खिवनी में 10 से ज्यादा टाइगर्स की मौजूदगी (प्रतीकात्मक तस्वीर) (Etv Bharat)

वहीं, खिवनी अभ्यारण्य के रेंजर भीम सिंह ने कहा, " खिवनी अभ्यारण्य में बाघों की तादाद बढ़ रही है. मीरा बाघिन यहां कई बार नजर आ चुकी है. उसके बच्चों की संख्या का केवल अभी अनुमान ही लगाया जा सकता है, जब पूरा परिवार एकसाथ दिखेगा तभी इसकी पुष्टि की जा सकती है कि कुल कितने शावक हैं मीरा के."

खिवनी में बढ़ रहा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म

मध्य प्रदेश के देवास जिले में आने वाले खिवनी अभ्यारण्य में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. 134 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी का लगभग 89.9 वर्ग किमी हिस्सा देवास जिले की सीमा में आता है. इसके अलावा करीब 44.8 वर्ग किमी का हिस्सा सीहोर जिले की सीमा में है. देवास और सीहोर जिले में फैली इस वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी में टाइगर्स की बढ़ती तादाद एक अच्छा संकेत है.

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सीएम कर चुके हैं बड़ी घोषणा

खिवनी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी पहले पेड़ों की अवैध कटाई के लिए बदनाम था. 15 सालों तक यहां जमकर अवैध कटाई होती थी, लेकिन इसपर रोक लगने के बाद जंगल का संरक्षण शुरू हुआ. इसका नतीज ये निकला कि अब बाघ समेत कई जानवरों का ये नया आशियाना बन गया है. खिवनी में बढ़ती टाइगर्स की तादाद को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि इसे वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिकी पर्यटन के आदर्श केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा.

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