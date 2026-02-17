ETV Bharat / state

देवास में नन्हे मेहमानों की दहाड़, खिवनी अभ्यारण्य में बाघिन मीरा और बाघ युवराज का बढ़ा कुनबा

खिवनी अभ्यारण्य से नन्हें शावक का वीडियो आया सामने, 3 से 4 शावकों की होने का अनुमान, जल्द चारागाह में आएंगे नजर.

DEWAS KHEONI SANCTUARY
खिवनी अभ्यारण्य में टाइगर का कुनबा बढ़ा (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 7:10 PM IST

2 Min Read
देवास: खिवनी अभ्यारण्य पर्यटन क्षेत्र में नन्हें मेहमानों की दहाड़ से जंगल का माहौल खुशनुमा हो गया है. जंगल में बाघिन मीरा और बाघ युवराज का कुनबा बढ़ा है. यहां लगाए गए ट्रेप कैमरे में नन्हें शावकों का वीडियो कैद हुआ. जिसमें 1 शावक रात के अंधेरे में घूमता नजर आया, जबकि कुछ अन्य शावक की हलचल भी धुंधली-धुंधली कैद हुई है. जिससे कुल 3 से 4 शावकों की होने का अनुमान लगाया जा रहा है.

जल्द चारागाह में नजर आएंगे शावक

खिवनी अभयारण्य रेंजर भीम सिंह ने बताया, "खिवनी अभ्यारण्य में बाघों का कुनबा एक बार फिर बढ़ता नजर आया है. मीरा बाघिन खिवनी के चारागाह में स्थित नाले की ओर विश्राम कर रही है. अनुमान है कि जल्द ही बच्चे भी चारागाह में आएंगे. इनकी साइटिंग आने वाले सप्ताहों में हो सकती है. बच्चों की संख्या अभी केवल अनुमान है जब चारागाह में पूरा परिवार दिखने लगेगा, तभी इसकी पुष्टि की जा सकती है."

खिवनी अभ्यारण्य में नन्हे मेहमानों की दहाड़ (Etv Bharat)

वन विभाग ने बढ़ा दी है सुरक्षा

कैमरा ट्रैप में नन्हे मेहमानों की मस्ती देखते ही बनती है. वन विभाग ने शावकों के साथ ही अन्य बाघों और बाघिनों की सुरक्षा बढ़ा दी है. खिवनी अभ्यारण्य लगभग 134 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. इस अभ्यारण में मौजूद ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और वन्यजीव आमजन को अपनी और आकर्षित करते हैं. इसके साथ ही यहां 170 प्रकार के पक्षी व सैकड़ों प्रकार के वन्य जीव देखने को मिलते है. वहीं, अभ्यारण्य में अनेक प्रकार के औषधीय पौधे भी हैं.

बढ़ रही है पर्यटकों की संख्या

खिवनी अभ्यारण्य वर्तमान में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ व लगातार पर्यटकों का आना जाना बना हुआ है. 134 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ खिवनी अभ्यारण्य का लगभग 89.9 वर्ग किमी का क्षेत्र देवास जिले में आता है. इसके अलावा करीब 44.8 वर्ग किमी का क्षेत्र सीहोर जिले में आता है. देवास और सीहोर जिले की सीमा पर फैला खिवनी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के उन चुनिंदा प्राकृतिक स्थलों में शामिल है, जहां वन्य जीवन संरक्षण और पर्यटन के बीच अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है. यहां पर्यटकों को आनंद से सराबोर करने प्रकृति हमेशा तैयार खड़ी है.

TAGGED:

KHEONI SANCTUARY TOURISTS
DEWAS KHEONI SANCTUARY
DEWAS TIGER CUB
DEWAS TIGER CUB VIDEO
DEWAS KHEONI SANCTUARY VIDEO

