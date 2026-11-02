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खातेगांव TI मर्डर केस: 5 जिलों में पुलिस के ताबड़तोड़ छापे, शराब तस्करी का नेटवर्क ध्वस्त किया

खातेगांव में पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते स्पेशल डीजी उपेंद्र जैन ( ETV BHARAT )

देवास : खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी की हत्या के बाद पुलिस ने जांच और कार्रवाई तेज कर दी है. अवैध शराब से भरे आयशर ट्रक को पकड़ने के दौरान हुई इस घटना के बाद पुलिस अब केवल ट्रक चालक तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शराब तस्करी के नेटवर्क को खंगाल रही है.

स्पेशल डीजी उपेंद्र जैन खातेगांव पहुंचे