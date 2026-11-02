खातेगांव TI मर्डर केस: 5 जिलों में पुलिस के ताबड़तोड़ छापे, शराब तस्करी का नेटवर्क ध्वस्त किया
खातेगांव टीआई दिलीप पुरी को ट्रक से कुचलने के बाद पुलिस फुल एक्शन में. स्पेशल डीजी उपेंद्र जैन ने कमान अपने हाथ में ली.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 5:18 PM IST
देवास : खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी की हत्या के बाद पुलिस ने जांच और कार्रवाई तेज कर दी है. अवैध शराब से भरे आयशर ट्रक को पकड़ने के दौरान हुई इस घटना के बाद पुलिस अब केवल ट्रक चालक तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शराब तस्करी के नेटवर्क को खंगाल रही है.
स्पेशल डीजी उपेंद्र जैन खातेगांव पहुंचे
सोमवार को विशेष पुलिस महानिदेशक (DG) उपेंद्र जैन घटनास्थल पर पहुंचे. स्पेशल डीजी उपेंद्र जैन ने बताया "पुलिस ने शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर ली है. नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों तक पहुंचने के लिए 5 जिलों में कार्रवाई जारी है. पुलिस ने यह पता लगा लिया है कि शराब कहां से लाई गई थी, कहां पहुंचाई जानी थी. इसकी तस्करी कौन कर रहा था और ट्रक में चालक तथा क्लीनर कौन थे. पुलिस अब सभी संबंधित लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने में लगी है."
अवैध शराब नेटवर्क रेडार पर
स्पेशल डीजी ने कहा "शराब दुकान मालिक, ट्रांसपोर्टर और वाहन मालिक भी जांच के घेरे में हैं. फिलहाल यह बताना उचित नहीं होगा कि किसे और कहां से पकड़ा गया है. शराब लोड होने से लेकर उसके परिवहन तक की पूरी कड़ी की पहचान कर ली गई है. इसमें शराब दुकान मालिक, ट्रांसपोर्ट मालिक, वाहन मालिक और तस्करी में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है. पुलिस की टीमें इन सभी तक पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगी हैं."
हरदा से गुजरात जा रहा था शराब से भरा ट्रक
देवास पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा को हरदा से इंदौर होते हुए गुजरात जा रहे अवैध शराब से भरे ट्रक की सूचना मिली थी. इसके बाद कन्नौद, खातेगांव और सतवास थाना प्रभारियों सहित पुलिसकर्मियों को ट्रक पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई. ट्रक क्रमांक MP 43H 4786 को रोकने की कार्रवाई के दौरान यह दर्दनाक घटना हुई. पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया था.
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शराब से भरे ट्रक ने टीआई को कुचला
रविवार रात अवैध शराब से भरे आयशर ट्रक को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची थीं. इसी दौरान खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी ने ट्रक को रोकने और चालक को पकड़ने का प्रयास किया. चालक ने उनके ऊपर ही ट्रक चढ़ा दिया. ट्रक का पहिया उनके शरीर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौत हो गई.