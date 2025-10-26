ETV Bharat / state

इंटरनेशनल प्लेयर ने एक फोन पर दी जान!, पिछले साल जीता था कांस्य पदक

देवास की इंटरनेशनल मार्शल आर्ट प्लेयर रोहिणी कलम ने की आत्महत्या, निजी स्कूल में मार्शल आर्ट कोच के रूप में थीं कार्यरत.

DEWAS PLAYER KILL HERSELF
इंटरनेशनल प्लेयर ने एक फोन पर दी जान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 8:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवास: अंतरराष्ट्रीय जुजित्सु खिलाड़ी और मार्शल आर्ट कोच रोहिणी कलम ने घर पर आत्महत्या कर ली. 35 साल की रोहिणी कलम देवास शहर में अर्जुन नगर राधागंज में अपने परिवार के साथ रहती थी. वो एक दिन पहले ही वापस अपने घर लौटी थी. पुलिस को घटनास्थल से कोई लेटर नहीं मिला है, जिस कारण आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है.

फोन आने के बाद की आत्महत्या

प्लेयर रोहिणी कलम आष्टा में एक निजी स्कूल में मार्शल आर्ट कोच के रूप में कार्यरत थी और एक दिन पहले ही अपने घर देवास वापस लौट कर आई थी. परिजन के मुताबिक रविवार सुबह तक सब कुछ सही था. रोहिणी ने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर नाश्ता किया था. इसके बाद उसके पास एक फोन आया. जिसके बाद वह कमरे में चली गई और फिर जब काफी देर तक बाहर नहीं आई तो परिजन गेट खोलने गए, लेकिन दरवाजा बंद था. जिसके बाद कुछ शंका हुई तो दरवाजा तोड़ा गया. जिसके बाद पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली है.

इंटरनेशनल मार्शल आर्ट प्लेयर रोहिणी कलम ने की आत्महत्या (ETV Bharat)

पिछले साल जीता था कांस्य पदक

रोहिणी के आत्महत्या करने की सूचना परिजन ने पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का कोई खुलासा नहीं हो पाया है. रोहिणी, जुजित्सु की इंटरनेशनल प्लेयर थी और उसने पिछले साल ही अबू धाबी में हुए इंटरनेशनल जुजित्सु टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था. वही, देवास पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर मौत का कारण क्या है.

DEWAS ROHINI KALAM KILL HERSELF
पिछले साल जीता था कांस्य पदक (ETV Bharat)

घटना के बाद सदमे में हैं परिजन

जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले रोहिणी के पेट में एक गठान हो गई थी जिसका ऑपरेशन हुआ था. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या की वजह जानने की कोशिश कर रही है. वहीं, इस घटना के बाद से परिजन सदमे में हैं और उनका रो-रोकर बुरा हाल है. थाना प्रभारी अमित सोलंकी ने बताया कि "घटना के संबंध में मर्ग पंजीबद्ध कर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है. इसमें अग्रिम कार्रवाई और जांच की जा रही है."

TAGGED:

DEWAS MARTIAL ARTS PLAYER
DEWAS ROHINI KALAM KILL HERSELF
DEWAS INTERNATIONAL PLAYER
INTERNATIONAL PLAYER KILL HERSELF
DEWAS PLAYER KILL HERSELF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उज्जैन में डॉन ने तोड़ दी बलबीर की सींग, काजू-बदाम खा देशी अंडे से मालिश करा लड़ने पहुंचे थे पाड़े

सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का क्वालिटी टेस्ट, 159 स्कूलों के बच्चों की होगी विशेष परीक्षा

ग्लूकोज के एक इंजेक्शन से मिलेगी घुटनों के दर्द से मुक्ति, रिसर्च में बीमारी खत्म करने का दावा

विदिशा में स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गहरा संकट, खुले में फेंका जा रहा बायोमेडिकल वेस्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.