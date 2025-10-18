ETV Bharat / state

देवास में बनने वाली देसी झाड़ू की डिमांड पूरे देश में, PM मोदी भी कर चुके हैं तारीफ

देवास में 15 परिवारों के सदस्य पुस्तैनी रूप से झाड़ू बनाने का काम करते हैं. खजूर के पत्तों से झाड़ू बनाने में मेहनत लगती है.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 6:10 PM IST

देवास : खजूर के पत्तों से बनने वाली देसी झाड़ू मालवा में खोडिये की झाड़ू के नाम से पहचान जाती है. देवास में 15 से अधिक परिवारों के 150 सदस्य झाड़ू बनाने के काम में सालभर लगे रहते हैं. इस झाड़ू को खजूर के पत्तों से बनाया जाता है. मालवा के साथ ही इस देसी झाड़ू की डिमांड देश के कई शहरों में है. जितनी आसाना ये झाड़ू दिखती है, इसको बनाने की विधि उतनी आसान नहीं है.

देसी झाड़ू पूरी तरह से हाथ से निर्मित

देसी तरीके से ये कारीगर हाथों से झाड़ू बनाते हैं. देवास जिले के बागली क्षेत्र के गांवों में भी कई परिवार इन झाड़ू को अपने हाथों से बनाते हैं. इसे बनाने से पहले जंगलों, खेतों के आसपास से खजूर के पेड़ की पत्तियों को तोड़कर लाते हैं. फिर इन्हें कई दिन तक धूप में सुखाया जाता है. सुखाने के बाद शुरू होती घरों के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से झाड़ू बनाना. ये झाड़ू बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है. इस काम में लगे परिवार बेहद गरीब तबके के हैं. इसी काम से ये लोग अपना गुजारा करते हैं. इस झाड़ू की विशेषता यह है कि ये न तो बारिश में गीली होकर खराब होती है और न ही ठंड में सिकुड़ती है.

कई प्रकार की झाड़ू बनाते हैं

झाड़ू बनाने के काम में कई सालों से लगे छगनलाल, राधेश्याम और दिनेश का कहना है "उनकी बनाई झाड़ू की डिमांड देश के कोने-कोने में है. वे लोग एक दर्जन से ज्याादा प्रकार की झाड़ू बनाते हैं. मंदिर में पूजा की सबसे छोटी झाड़ू बनाते हैं. दीपावली पर पूजन के लिए अलग प्रकार की झाड़ू बनाई जाती है. इसके साथ ही घर में साफ-सफाई के लिए अलग प्रकार की झाड़ू बनाते हैं. परिवार के छोटे से छोटे सदस्यों के साथ मिलकर वे लोग इस काम लगातार लगे रहते हैं."

पीएम मोदी भी छगनलाल से मिल चुके हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छगनलाल वर्मा द्वारा बनाई जाने वाली झाड़ू की चर्चा कर चुके हैं और उनका हौसला बढ़ा चुके हैं. पीएम मोदी की पहल पर साल 2020 में इस व्यवसाय के लिए मेक इन इंडिया के तहत उन्हें बैंक से लोन भी मिला था. खास बात ये है कि दीपावली पूजन बगैर झाड़ू के नहीं होता. इसलिए ये लोग दीपावली के लिए पहले से झाड़ू बनाकर तैयार करते हैं.

