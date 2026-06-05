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चंद सेकंड में पलटा खेल, जैसे चली पोकलेन, मशीन पर गिरा मकान, 2 घंटे फंसा रहा चालक

इंदौर-बुधनी रेलवे लाइन निर्माण कार्य के दौरान हादसा, बाधक बने पांच मकानों को तोड़ने की कार्रवाई कर रही थी पोकलेन.

house collapsed on Poclain machine
भरभराकर पोकलेन मशीन पर गिरा मकान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 10:53 AM IST

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Updated : June 5, 2026 at 11:04 AM IST

2 Min Read
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देवास: जिले के कमलापुर में इंदौर-बुधनी रेलवे लाइन निर्माण के लिए बाधक बने पांच मकानों को तोड़ने की कार्रवाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया. रेलवे सुरंग निर्माण कंपनी की पोकलेन मशीन से मकान तोड़ा जा रहा था. तभी अचानक एक मकान पोकलेन के ऊपर ही जा गिरा. इस हादसे में पोकलेन मशीन चालक प्रताप आर्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर मलबे निकाला गया.

मकान तोड़ने की चल रही थी कार्रवाई
बागली तहसीलदार नीरज ने मीडिया को बताया कि, ''2 दर्जन से अधिक लोगों की टीम द्वारा 5 घण्टों की मशक्कत के बाद पोकलेन चालक को बाहर निकाला गया और इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उपचार के दौरान दोनों पैरों में फ्रैक्चर बताया जा रहा है.'' वहीं दूसरी ओर इस हादसे में गंभीर लापरवाही सामने आई है जो एक इंसान की जान पर बन आई है. अब देखना थ होगा कि आगे इस निर्माण के दौरान किस तरह के सुरक्षा के कदम उठाए जाते हैं.

DEWAS INDORE BUDHNI RAIL LINE WORK
इंदौर-बुधनी रेलवे लाइन निर्माण कार्य के दौरान हादसा (ETV Bharat)

निर्माण एजेंसी की लापरवाही, नहीं दिए सुरक्षा उपकरण
मध्य भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है. जिले के कमलापुर क्षेत्र में इसका कार्य चल रहा है. इसी दौरान काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली है. जहाँ सुरंग निर्माण के दौरान एक मकान पोकलेन पर जा गिरा जिसमें पोकलेन चालक घायल हो गया. कार्य के दौरान न उसे हेलमेट दिया गया और न ही सेफ्टी किट मुहिया कराई गई थी. निर्माण कार्य के दौरान कर्मचारियों की सेफ्टी का ध्यान रखना अति आवश्यक है, जिससे भविष्य में ऐसे हादसे की पूर्णवत्ति ना हो.

कमलापुर थाना प्रभारी सज्जन सिह मीणा ने कहा कि, ''जिम्मेदार निर्माण एजेंसी के अधिकारी सभी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा शिविर लगाएं. सभी कार्य के दौरान कर्मचारियों को सेफ्टी किट उपलब्ध करवाई जाए.'' उन्होंने पुलिस को लिखित में इस हादसे का स्पस्टीकरण देने की बात कही है.

Last Updated : June 5, 2026 at 11:04 AM IST

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