ETV Bharat / state

देवास में घर में बैठे रिटायर्ड DSP के ऊपर गिरा मकान का छज्जा, मलबे से निकाला शव

देवास में हादसा, छज्जा के मलबे में मिली रिटायर्ड डीएसपी की बॉडी ( ETV BHARAT )

पुलिस भी मौके पर पहुंची. मलबे को हटाकर डीएसपी के शव को बाहर निकाला गया. अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया. जिला अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर एसके वर्मा ने मौत की पुष्टि की है.

देवास : शहर में हुए दर्दनाक हादसे में रिटायर्ड डीएसपी हिम्मत सिंह राणा की उनके घर में ही मौत हो गई. घटना शहर के विजयनगर इलाके की है, जहां घर के बाहर बैठे रिटायर्ड डीएसपी की छत का छज्जा गिरने से मौत हो गई है. इससे हड़कंप मच गया. तुरंत ही मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.

हादसे की खबर पाते ही नगर निगम की टीम के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया गया. नगर निगम की टीम ने मलबा हटाना शुरू किया. मलबे में डीएसपी दबे मिले. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. लेकिन लोगों का कहना है कि उनकी मौत मौके पर ही हो गई थी. सूचना मिलेत ही देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह, एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया मौके पर पहुंचे. इस दौरान आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में जमा हो गए.

नगर निगम की टीम ने किया रेस्क्यू

नगर निगम की टीम के साथ आसपास के लोगों ने भी मलबा हटाने में सहयोग किया. प्रशासन ने प्राथमिकता से मौके की घेराबंदी कर रेस्क्यू टीमों को तैनात किया है. हादसे में किसी और के हताहत होने की फिलहाल जानकारी नहीं है. खबर लिखे जाने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था. इस मामले में एएसपी जयवीर भदौरिया ने बताया "घटना बहुत दुखद है. सूचना पाते ही मौके पर पुलिस के साथ ही नगर निगम की टीम रेस्क्यू करने पहुंची. मामले की पुलिस जांच कर रही है."

डीएसपी पद से 20 साल पहले हुए थे रिटायर

पुलिस के अनुसार हिम्मत सिंह राणा 20 वर्ष पहले डीएसपी पद से रिटायर हुए थे. वह देवास में हाउसिंग बोर्ड के इसी मकान में रहते थे. हादसे के वक्त वह घर के बरामदे में बैठे थे. परिवार के सदस्य भी घर में मौजूद थे. मोहल्ले के लोगों का कहना है कि हादसा छज्जा गिरने से हुआ. हालांकि मकान पुराना था, लेकिन जर्जर नहीं था.