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देवास में शिप्रा नदी पर बना मिनी डैम पहली बारिश ही नहीं झेल सका, रिटेनिंग वॉल बही

देवास में बने मिनी डैम की रिटेनिंग वॉल पानी में बही ( ETV BHARAT )