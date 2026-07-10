देवास में शिप्रा नदी पर बना मिनी डैम पहली बारिश ही नहीं झेल सका, रिटेनिंग वॉल बही
देवास के होशियारी में बने मिनी डैम की रिटेनिंग वॉल पलक झपकते पानी में बही. मंत्री तुलसी सिलावट ने कुछ माह पहले किया था उद्घाटन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 3:17 PM IST
देवास : हाटपीपल्या विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर पर बसे होशयारी गांव में शिप्रा नदी पर करीब दो करोड़ रुपये की लागत से मिनी डैम कुछ माह पहले ही बनवाया गया. डैम की मजबूती को लेकर ढेर सारे दावे किए गए. लेकिन ये डैम पहली बारिश नहीं झेल सका. डैम में पानी बढ़ने पर सीमेंट-कांक्रीट से बनी रिटेनिंग वॉल तेज बहाव में बह गई. ग्रामीणों ने निर्माण कार्य पर कई सवाल उठाए हैं.
मंत्री तुलसी सिलावट ने किया था उद्घाटन
इस डैम का उद्घाटन जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कुछ ही महीने पहले किया था. ये डैम सांवेर और हाटपीपल्या विधानसभा के आखिरी ग्राम होशयारी में है. मिनी डैम की रिटेनिंग वॉल जैसे ही टूटी ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने इस घटना के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नदी के पानी के बहाव में मिनी डैम की दीवारें बह गईं. मौके पर मौजूद ग्रामीण इस निर्माण कार्य पर सवाल उठा रहे हैं.
बारिश के बाद फिर बनेगी डैम की दीवार
डैम की दीवार की गिट्टी, मुरम, चुरी सब पानी में बह गया. देवास जल संसाधन विभाग की SDO नेहा दुबे का कहना है "डैम की रिटेनिंग वॉल के अंदर की मिट्टी निकलने से तेज बारिश के पानी के तेज बहाव से घटना हुई. मिट्टी धंसने से दीवारें भी जवाब दे गईं. इसका विभाग द्वारा टेम्परेरी मेंटनेंस करते हुए तुरंत ठीक कराया जाएगा. बारिश खत्म होने के बाद डैम की टूटी दीवार 15 से 20 मीटर की जीवार फिर से बनवाई जाएगी."
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विधायक मनोज चौधरी ने चिंता जताई
इस मामले में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उनके पीए ने बताया कि मंत्री जी मीटिंग में व्यस्त हैं. हाटपीपल्या विधायक मनोज चौधरी ने इस मामले की शिकायत करने और बारीकी से उच्य अधिकारियों जांच करवाने की बात कही. इसके साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात भी कही.