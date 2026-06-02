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बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट खराब आने पर प्राचार्य और शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने लगाई फटकार

कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने शिक्षकों को लगाई फटकार ( ETV Bharat )