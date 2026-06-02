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बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट खराब आने पर प्राचार्य और शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने लगाई फटकार

देवास के जिन विद्यालयों में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट 30 प्रतिशत से कम रहा, उन्हें शोकॉज नोटिस.

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कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने शिक्षकों को लगाई फटकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 9:07 PM IST

3 Min Read
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देवास: 10वीं-12वीं के छात्र-छात्राओं का रिजल्ट खराब आने पर देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने शिक्षकों को फटकार लगाई. कलेक्टर ने शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान सत्र 2025-26 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के वार्षिक परीक्षा परिणामों में आई क‍मी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने प्रत्येक विद्यालय के प्राचार्य से वन-टू-वन चर्चा की और पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष विद्यार्थियों की सफलता प्रतिशत कम होने का कारण पूछा. उनहोंने निर्देश दिए कि शैक्षणिक गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने की कही बात

कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने कहा, "प्राचार्यों को आत्म-मंथन करना चाहिए कि वे अपने विद्यालय का परीक्षा परिणाम बेहतर क्यों नहीं दे पा रहे हैं. शिक्षकों को अपने अध्यापन के प्रति समर्पण और रुचि विकसित करनी होगी. शिक्षक अपनी शिक्षण शैली को इतना प्रभावी बनाएं कि विद्यार्थी स्वयं उनसे सीखने के लिए उत्सुक रहें.

विद्यार्थियों को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे परीक्षा परिणामों में सुधार हो. छात्रों की कॉपियों की नियमित जांच की जाए और कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए."

परिणाम अच्छा नहीं आने पर प्राचार्य पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि प्री-बोर्ड परीक्षाओं के माध्यम से ही कमजोर छात्रों का चिन्हित कर उन पर अतिरिक्त मेहनत की जानी चाहिए.

कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने आगामी सत्र के लिए सख्त निर्देश देते हुए कहा कि "अब केवल वार्षिक परीक्षा का इंतजार नहीं किया जाएगा. इस सत्र में त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं प्री-बोर्ड परीक्षाओं की निरंतर समीक्षा की जाएगी. विद्यालय का प्रदर्शन अच्‍छा नहीं पाए जाने पर विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी."

वैसे शासकीय विद्यालय जिनका 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से कम रहा, उनके प्राचार्यों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए.

कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम कम होने पर 18 विद्यालयों को शोकॉज नोटिस

  1. उ.मा.वि. चापडा के प्राचार्य बहादुर सिंह बदुरिया
  2. उ.मा.वि. पटाडी के प्राचार्य पुरूषोत्तम सिंह सिसोदिया
  3. हाई स्कूल अगुरली के प्राचार्य मनोहर लाल हरनिया
  4. उ.मा.वि. नूतन के प्राचार्य अशोक कुमार साहू
  5. हाई स्कूल डोकाकुई के प्राचार्य रामनिवास अंकेल
  6. हाईस्कूल कन्या पीपलरावां के प्राचार्य शिवेषचन्द्र धाकड
  7. उ.मा.वि.बालक हाटपीपल्या के प्राचार्य विरेन्द्र सेंधव
  8. हाई स्कूल सेवनिया खुर्द के प्राचार्य मोहनलाल मंसारे
  9. हाई स्कूल पटलावदा की प्राचार्य श्रीमती श्यामा शर्मा
  10. हाई स्कूल अमोना टोंकखुर्द के प्राचार्य जे.पी.कुजुर
  11. उ.मा.वि. पिपरी के प्राचार्य पप्पु सिंह अचाले
  12. हाई स्कूल पर्वतपुरा के प्राचार्य भोलाराम निनामा
  13. हाई स्कूल डेहरी के प्राचार्य विजय तिवारी
  14. हाई स्कूल गोदना के प्राचार्य गोकुल सिंह अलावा
  15. हाई स्कूल अगेरा के प्राचार्य मनोहर लाल परमार
  16. हाई स्कूल घिचलाय के प्राचार्य किशोर चौहान
  17. उ.मा.वि. उत्कृष्ट टोंकखुर्द के प्राचार्य जगन्नाथ डामेचा
  18. उ.मा.वि. पीपलरावां के प्राचार्य मुन्नालाल अंगोरिया

कक्षा 12 वीं के विद्यालय जिनका परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से कम रहा उन्हें शोकॉज नोटिस

  1. उ.मा.वि. नूतन देवास के प्राचार्य अशोक कुमार साहू
  2. उ.मा.वि. सतवास की प्राचार्या श्रीमती आशा जोशी
  3. उ.मा.वि. पानीगांव के प्राचार्य अंकित बोयनिया
  4. उ.मा.वि. पीपलरावां के प्राचार्य मुन्नालाल अंगोरिया

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