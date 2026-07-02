मूसलाधार बारिश से देवास बना तालाब, नदी-नालों में उफान, बाल-बाल बची युवक की जान
मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक से आफत, जलभराव से सड़कें डूबीं. पानी के बहाव में बाइक सहित युवक बहा. स्थानीय लोगों ने दिखाई सूझबूझ.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 3:19 PM IST
देवास/इंदौर: मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दिया है. प्रदेश के देवास सहित विभिन्न जिलों में बीते दो दिनों से बारिश हो रही है. भारी बारिश और तेज हवा के चलते मौसम सुहाना हो गया है. वहीं, देवास में भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में नदी-नाले उफान पर आ गए हैं और शहरभर में भारी जलभराव हो गया है. इस दौरान लोगों ने सूझबूझ से तेज बहाव में बह रहे एक युवक की जान बचाई.
बारिश ने मचाई तबाही
मंगलवार को सुबह से ही देवास समेत आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने लगी, जो बुधवार शाम तक रुक रुककर होती रही. कांटाफोड़ क्षेत्र के ग्राम लोहारदा सहित कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश से नदी-नाले उफान पर आ गए. शहर में नदी-नालों का जल स्तर अचानक बढ़ गया जिससे लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया.
तेज बहाव की चपेट में आया युवक
अत्यधिक बारिश के चलते भेसून मार्ग में नाला उफान पर था. नाले के दोनो तरह वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी. इस दौरान लोग पानी कम होने का इंतजार कर रहे थे. तभी एक युवक बाइक से उफनते नाले को पार करते समय तेज बहाव में बह गया. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की तत्परता और सूझबूझ से युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे उसकी जान बच गई.
घटना का वीडियो आया सामने
क्षेत्र में लगातार तेज बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं, इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नाले और पुल-पुलियों को पार कर रहे हैं. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक बाईक सवार युवक अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करते नजर आ रहा है.
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प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मानसून की दस्तक के साथ हुई पहली तेज बारिश ने तैयारियों की पोल खोल दी. बारिश ने शहर को तालाब में तब्दील कर दिया. प्रमुख चौक-चौराहों और सड़कों पर जलभराव हो गया. जबकि कई इलाकों में बारिश का पानी दुकानों और घरों में घुस गया. शहर में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी, इसके अलावा द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार थार अचानक से अनियंत्रित हो गई और गहरे नाले में उतर गई. जिसे स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला.