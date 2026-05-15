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देवास ब्लास्ट में मृतकों की संख्या हुई 5, मोहन यादव बोले विस्फोट के आरोपियों को नहीं छोड़ेंगे

देवास ब्लास्ट के घायलों से इंदौर में मिले डॉ. मोहन यादव ( ETV Bharat )

डॉ. मोहन यादव बोले विस्फोट के आरोपियों को नहीं छोड़ेंगे (ETV Bharat)

वहीं, पटाखा फैक्ट्री हादसे में घायल हुए 2 अन्य लोगों की भी मौत रात में उपचार के दौरान अमलतास अस्पताल में हो गई है. मरने वालों के नाम अमर जाटव और गुड्डा हैं. ऐसे में अब तक इस हादसे में कुल 5 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है. बता दें कि गुरुवार को हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल थे.

इंदौर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास जिले के टोंककलां में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के घायल नागरिकों से भेंट कर उनके उपचार की जानकारी प्राप्त की. उन्होंने कहा कि "राज्य सरकार इस हादसे से प्रभावित लोगों की हरसंभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा."

मुख्यमंत्री डॉ. यादव अपने अन्य कार्यक्रमों को निरस्त कर, नई दिल्ली से इंदौर पहुंचे और अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती घायलों से भेंट की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सर्वप्रथम एयरपोर्ट से चोइथराम हॉस्पिटल पहुंचे और वहां देवास विस्फोट में घायल हुए नागरिकों से मुलाकात की और उनका उपचार कर रहे चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए.

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एमवाय अस्पताल में दाखिल घायलों से भी मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य का हाल-चाल जाना. उन्होंने अमलतास अस्पताल में इलाज करवा रहे घायलों से भी भेंट की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी घायलों के समुचित उपचार के निर्देश चिकित्सा अधिकारियों को दिए. इस अवसर पर अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि "टोंककला स्थित पटाखा फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी या किसी भी तरह के अवैध संचालन की गहनता से पड़ताल की जाएगी. इसके लिए मैंने घटना की जांच के आदेश दिए हैं. जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

इंदौर के अस्पतालों में घायलों से मिलने पहुंचे डॉ. मोहन यादव (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिवंगत नागरिकों के परिजनों को मध्य प्रदेश शासन की ओर से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने एवं घायलों का निःशुल्क इलाज करने के लिये निर्देश दिये हैं.