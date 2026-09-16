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देवास में पिज्जा के चक्कर में सिर फुटौवल, पनीर की जगह दे दिया था प्लेन पिज्जा

देवास : मध्य प्रदेश के देवास में पिज्जा को लेकर हुई लड़ाई में सिर फुटौवल की नौबत आ गई. यहां मंगलवार शाम को देवास बस स्टैंड के पास एनीटाइम बेकरी में जमकर बवाल हो गया. यहां एक ग्राहक पीज्जा देने में देरी पर आग बबूला था और उसका गुस्सा तब फूट पड़ा जब दुकान के कर्मचारी ने पनीर चीज पिज्जा की जगह उसे वेज पिज्जा थमा दिया. इसके बाद देखते ही देखत झगड़े ने उग्र रूप ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति का सिर भी फूट गया. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ है, जिसमें दुकान संचालक युवकों को पीटते नजर आ रहे हैं.

कोतवाली थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया के मुताबिक, '' देवास-शहर के बस स्टैंड के पास एनी टाइम बेकर है, जहां पिज्जा के ऑर्डर को लेकर ग्राहकों और बेकरी कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया. दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है. कोतवाली पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, मौके पर पहुंचकर बेकरी मालिक, कर्मचारी और दो ग्राहकों को थाने लाया गया है. विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है.'' पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों ने एक दूसरो पर मारपीट के आरोप लगाए हैं. वहीं, बेकरी के कर्मचारी को सिर में मामूल चोट भी आई है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है.

जानकारी देते थाना प्रभारी (Etv Bharat)

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दोनों पक्षों पर मामला दर्ज

दुकानदार ने पुलिस को बताया कि ग्राहक ने पनीर चीज पिज्जा ऑर्डर किया था लेकिन उस समय उसे प्लेन पिज्जा ऑर्डर सर्व किया गया था, इसपर वह भड़क गया और दुकानदार से विवाद और मारपीट करने लगा. वहीं, ग्राहकों का कहना था कि गलत पिज्जा देने का बावजूद दुकान के कर्मचारी और संचालक ने अभद्रता के साथ मारपीट शुरू कर दी. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है. वहीं, इस घटना से जुड़े वीडियो को भी संज्ञान में लिया गया है, जिसमें दुकान संचालक युवकों को सड़क पर पीटता नजर आ रहा है.