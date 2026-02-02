बेटे से मिलने के विवाद में हाथापाई, पत्नी ने दांतों से पति की अंगुली काटकर अलग की
देवास में पति से विवाद पर पत्नी ने काटी उसकी उंगली, दोनों ने थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट, दोनों को गिरफ्तार कर भेजा जेल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 2:33 PM IST
देवास: शहर के औधोगिक थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में पत्नी ने पति की उंगली काटकर अलग कर दी. महात्मा गांधी कॉलोनी में नशेड़ी पति का अपने बेटे से मिलने को लेकर पत्नी से विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों की हाथापाई होने लगी. हातापाई में पत्नी ने दांतों से पति की अंगुली काटी और अलग कर दी. शराबी पति आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता था. उसकी हरकतों से तंग आकर महिला पति से अलग होकर अपने बेटे के साथ किराय के मकान में रहने लगी थी. वह सिलाई कर अपना जीवन गुजर बसर कर रही थी.
अचानक घर आ धमका पति
महिला का पति जितेन्द्र अपनी पत्नी के किराए के घर पहुंचा था तो पत्नी ने आने से मना किया. विरोध करते हुए कहा कि, तुम मेरे घर क्यों आए हो. तो पति बोला कि मुझे बेटे से मिलना है. देखते ही देखते दोनों में बहस के बाद विवाद हो गया. जिसके बाद दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई. इस दौरान हातापाई में पत्नी ने पति जितेन्द्र के हाथ की एक उंगली दांतों से काटकर अलग कर दी. घायल पति को आसपास के रहवासी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और उपचार कराया. उपचार के बाद घायल पति औधोगिक थाने पहुंचा. जहां पहले से ही उसकी पत्नी FIR दर्ज कराने पहुंची थी.
औधोगिक थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने मीडिया को बताया कि, ''प्रथम दृष्टया पति की रिपोर्ट पर पत्नी पर मारपीट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. वहीं पत्नी की रिपोर्ट पर पति के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच में लिया है. चूंकि दोनों पति-पत्नी पर गम्भीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, इसलिए दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है.''
नशा कर रहा घरों को बर्बाद
समाज में नशे की लत के चलते हजारो घर परिवार तबाह हो रहे हैं. पति-पत्नी के रिश्तों में दरार के साथ ही तलाक जैसी नोबत आम बात हो गई है. नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है. इसके अलावा लोगों को भी जागरुक होना जरूरी है. ऐसे लोगों के साथ न उठे-बैठें जो शराब पीते हों और नशा करते हों.