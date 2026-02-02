ETV Bharat / state

बेटे से मिलने के विवाद में हाथापाई, पत्नी ने दांतों से पति की अंगुली काटकर अलग की

देवास: शहर के औधोगिक थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में पत्नी ने पति की उंगली काटकर अलग कर दी. महात्मा गांधी कॉलोनी में नशेड़ी पति का अपने बेटे से मिलने को लेकर पत्नी से विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों की हाथापाई होने लगी. हातापाई में पत्नी ने दांतों से पति की अंगुली काटी और अलग कर दी. शराबी पति आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता था. उसकी हरकतों से तंग आकर महिला पति से अलग होकर अपने बेटे के साथ किराय के मकान में रहने लगी थी. वह सिलाई कर अपना जीवन गुजर बसर कर रही थी.

अचानक घर आ धमका पति

महिला का पति जितेन्द्र अपनी पत्नी के किराए के घर पहुंचा था तो पत्नी ने आने से मना किया. विरोध करते हुए कहा कि, तुम मेरे घर क्यों आए हो. तो पति बोला कि मुझे बेटे से मिलना है. देखते ही देखते दोनों में बहस के बाद विवाद हो गया. जिसके बाद दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई. इस दौरान हातापाई में पत्नी ने पति जितेन्द्र के हाथ की एक उंगली दांतों से काटकर अलग कर दी. घायल पति को आसपास के रहवासी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और उपचार कराया. उपचार के बाद घायल पति औधोगिक थाने पहुंचा. जहां पहले से ही उसकी पत्नी FIR दर्ज कराने पहुंची थी.