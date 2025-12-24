ETV Bharat / state

देवास में दंपति ने खुद को लगाई आग, अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल, लोगों ने घेरा थाना

सतवास के वार्ड क्रमांक 5 निवासी मोहनदास पिता रामदास बैरागी ने प्रभारी तहसीलदार को आवेदन देकर शिकायत की थी कि उनके पड़ोसी संतोष व्यास ने सार्वजनिक नाले पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया है. जिससे नाला जाम हो गया है और पानी की निकासी नहीं हो रही है. शिकायत के बाद तहसीलदार ने मौके का निरीक्षण किया था, जहां विवाद की स्थिति बनी थी.

देवास: सतवास थाना क्षेत्र में बुधवार को तहसीलदार और नगर परिषद की संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हालात बेकाबू हो गए. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान देखते ही देखते एक दंपति ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग लगा ली. जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई. इस दौरान पति-पत्नी बुरी तरह झुलस गए. मौके पर मौजूद लोगों ने जैसे तैसे आग बुझाकर दोनों को लेकर अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को इंदौर रेफर कर दिया गया.

अतिक्रमण हटाने के दौरान दंपति ने लगा ली आग

निरीक्षण के बाद बुधवार को प्रभारी तहसीलदार अरविंद दिवाकर, नगर परिषद की संयुक्त टीम के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे और कार्रवाई शुरू की गई. मकान तोड़ने की कार्रवाई के दौरान दंपति की तहसीलदार के साथ जमकर बहस हुई और फिर अचानक संतोष व्यास और उनकी पत्नी जयश्री व्यास ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग लगा ली. दंपति को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है.

घटना के बाद थाने का घेराव

दंपति द्वारा आग लगाने की घटना के बाद मौके पर मौजूद भीड़ उग्र हो गई. लोगों ने नगर परिषद की जेसीबी पर पथराव किया. स्थिति बिगड़ती देख प्रभारी तहसीलदार, नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम को मौके से भागना पड़ा. इसके बाद आक्रोशित लोगों ने दोषियों पर एफआईआर की मांग को लेकर सतवास थाने का घेराव कर चक्काजाम भी किया.

'मरना है तो मर जाओ मैं मकान तोड़कर जाऊंगा'

पीड़ित संतोष व्यास ने बताया कि "मकान तोड़ने आए थे अधिकारी और बोले कि मरना है तो मर जाओ मैं मकान तोड़कर जाऊंगा. मैंने उन्हें बताया कि 50 लाख का लोन लिया है और कहा कि मत तोड़ो लेकिन नगर परिषद के सीएमओ और पटवारी बोले की मरना है तो मर जाओ चाहे आग लगा लो."

कलेक्टर ने प्रभारी तहसीलदार को हटाया

घटना की गम्भीरता को देखते हुए कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने सतवास के प्रभारी तहसीलदार अरविंद दिवाकर को तत्काल हटा दिया है. उनकी जगह पर हरिओम ठाकुर को सतवास का प्रभारी तहसीलदार बनाया गया है. घटना के बाद एसपी ने पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है.

एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि "व्यास दंपति का पड़ौसी से विवाद चल रहा था. अतिक्रमण हटाने के दौरान घटना हुई है. दोनों को उपचार के लिए इंदौर भेजा गया है. मौके पर पुलिस बल तैनात है और मामले की जांच की जा रही है."