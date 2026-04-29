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देवास शिक्षा विभाग में 4 करोड़ से अधिक का घोटाला, डीईओ पर गंभीर आरोप, कमिश्नर ने किया सस्पेंड

देवास के शासकीय स्कूलों को मिलने वाले लाखों रुपए की राशि में गबन का आरोप. ईटीवी भारत की टीम ने स्कूल पहुंचकर लिया जायजा.

DEWAS EDUCATION DEPT 4 CRORES SCAM
देवास शिक्षा विभाग में 4 करोड़ से अधिक का घोटाला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 9:37 PM IST

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Updated : April 29, 2026 at 9:50 PM IST

5 Min Read
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देवास: शिक्षा विभाग से जुड़ा एक बड़ा वित्तीय घोटाला उजागर होने के बाद डीईओ के निलंबन से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. निलंबन के बाद शिक्षा विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बीते दिनों 11 अप्रैल 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी एच एस भारती को उज्जैन संभागायुक्त ने निलंबित कर दिया था. डीईओ के निलंबित होने के कारणों की जानकारी संभागायुक्त के आदेश पत्र सार्वजनिक तौर पर सामने आने के बाद हुई.

स्कूलों को मिलने वाली 3 लाख की राशि में गोलमाल

उज्जैन कमिश्नर आशीष सिंह के आदेश अनुसार डीईओ देवास पर 4 करोड़ से अधिक राशि में हेरफेर करने का आरोप है. 2023-2024, 2024-2025 में शासन की ओर से प्रत्येक शासकीय स्कूल को मिलने वाली 3 लाख की राशि, जो कि कुल राशि 3.5 करोड़ से ऊपर है. इसमें हेरफेर के आरोप हैं.

देवास के शासकीय स्कूलों को मिलने वाले लाखों रुपए की राशि में गबन का आरोप (ETV Bharat)

इसके अलावा राष्ट्रीय क्रीड़ा, शालेय क्रीड़ा, परीक्षा निधि कैश बुक की राशि और खर्चो में ई टेंडरिंग जैसे नियमो का पालन नहीं करने जैसे गंभीर लापरवाही के आरोप हैं. यह हेराफेरी 4 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है. इसी कारण से डीईओ को निलंबित कर दिया गया. हालांकि मामले में डीईओ के निलंबन के बाद भी जांच जारी है.

DEWAS DEO H S BHARTI SUSPEND
निलंबित डीईओ हरि सिंह भारती (ETV Bharat)

क्या है संभागायुक्त के आदेश में?

उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह ने आदेश में स्पष्ट लिखा कि 24 मार्च 2026 को संज्ञान में आया कि देवास जिला शिक्षा अधिकारी एच. एस भारती के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की शिकायतें हैं. जांच के लिए प्रशासनिक टीम का गठन किया गया तो जांच में शिकायतें सही पाईं गईं. जिला शिक्षा अधिकारी से इस संबंध में जवाब भी मांगा जो कि असंतोषजनक था.

Commissioner order Copy
संभागायुक्त के आदेश की कॉपी (ETV Bharat)
Commissioner order Copy
संभागायुक्त के आदेश की कॉपी (ETV Bharat)

शासन के माध्यम से देवास जिला शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय क्रीड़ा, राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के लिए वर्ष 2024-2025 में कुल 28 लाख रुपए मिले. देवास में लगभग 180 से अधिक हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूल हैं. उनके मेंटेनेंस के नाम पर प्रति स्कूल को 3 लाख रुपए मिला. इस हिसाब से साल 2023-24 और 2024-25 में कुल 3 करोड़ 70 लाख 52 हजार 843 रुपए है. वहीं परीक्षा निधि से 7 लाख 13 हजार 521 रुपए खर्च हुए. क्रीड़ा निधि से 28 लाख 89 हजार 138 रुपए एडवांस भुगतान कर दिया गया. जांच टीम ने इस पूरे मामले की जांच की तो शासन के द्वारा मिली राशि का उपयोग होना वैसा पाया ही नहीं गया. जैसा उपयोग होना चाहिए था.

जानिए कहां-कैसे हुई गड़बड़ी

उज्जैन कमिश्नर के आदेश में स्पष्ट बताया गया कि जांच दल ने मौके पर बड़ी वित्तीय अनियमितता पाई. जिसमें 68वें राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा के लिए 20 लाख रुपए मिले. बिना ई टेंडर की प्रक्रिया पूरी किये ट्रांसपोर्ट में 250710 और टेंट के लिए 549220 भुगतान कर दिए गए और बाकी राशि का कोई हिसाब नहीं है.

इसके अलावा प्रति स्कूल मिली 3 लाख राशि मेंटेनेंस के नाम पर खर्च की गई. यहा राशि 3 करोड़ 70 लाख 52 हजार 843 रुपए थी. इसका भी बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के पालन किए बगैर खर्च होना बताया और मौके पर कोई काम दिखाई नहीं दिया. जिसमें स्कूलों में मिलने वाली बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी शामिल हैं. साथ ही बिना नियम पालन किये 3 लाख 98 हजार 700 के कंप्यूटर खरीदे गए. 1 लाख 65 हजार 987 में वाहन मरम्मत करवाई गई. जरूरी दस्तावेज जांच टीम के मांगने के बावजूद नहीं दिए गए, खर्च का कोई रिकॉर्ड नहीं सब कुछ नियमों के विरुद्ध पाया गया.

Government Higher Secondary School, Singwada
सिंगावदा स्कूल में गायब हैं टोंटिया (ETV Bharat)

स्कूलों की स्थिति देखने मौके पर पहुंचा ईटीवी भारत

आदेश सामने आने के बाद ईटीवी भारत देवास जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगावदा पहुंचा. यहां पर बड़ी लापरवाी देखी गई. बच्चों को ट्यूबवेल का पानी पीना पड़ रहा है. मौके पर लगा वाटर फिल्टर प्लांट लंबे समय से बंद है तो मैदान में लगी बेंच टूटी हुईं हैं. हैंडपंप टूटा हुआ, नलों में टोंटियां ही नहीं हैं.

Government Higher Secondary School, Singwada
हाईवे से लगे स्कूल परिसर में नहीं है बाउंड्रीवॉल (ETV Bharat)

इतना बड़ा स्कूल परिसर हाईवे से लगा हुआ है लेकिन वहां पक्की बाउंड्री वाल नहीं है. सीमेंट के पोल में बंधे तारों से बाउंड्री बनाई गई है वह भी अधूरी है. स्कूल मैदान अव्यवस्थि है. ऐसी कई खामियां स्कूल में हैं लेकिन यहां भी मिली राशि पूरी खर्च बता दी गई है.

Government Higher Secondary School, Singwada
सिंगावदा स्कूल में नहीं है पीने के पानी की व्यवस्था (ETV Bharat)

जिला परियोजना समन्वयक को डीईओ की जिम्मेदारी

आदेश में संभागायुक्त ने लापरवाही, गलत तरह से भुगतान और नियमो के उल्लंघन और करोड़ो की राशि मे हेरफेर के चलते डीईओ हरि सिंह भारती को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया है. वहीं देवास जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी जिला परियोजना समन्वयक अजय मिश्रा को दी गई है.

Last Updated : April 29, 2026 at 9:50 PM IST

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