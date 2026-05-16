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देवास में ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली कीटनाशक की पैकेजिंग, लाखों रुपए की दवाइयां जब्त

देवास में किसानों के साथ धोखाधड़ी, ब्रांडेड कंपनी के नाम से खपाई जा रहीं थीं नकली कीटनाशक दवाइयां. चेतन योगी की रिपोर्ट.

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देवास में नकली कीटनाशक पैकेजिंग का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 3:03 PM IST

3 Min Read
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देवास: कृषि विभाग ने नकली कीटनाशक दवाइयों की अवैध पैकिंग करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान टीम ने नाहर दरवाजा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी बाई मार्ग स्थित एक मकान से भारी मात्रा में पैकिंग की गई नकली कीटनाशक दवाइयां जब्त की हैं. बताया गया कि किसानों के साथ धोखाधड़ी कर कुछ लोग ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली कीटनाशक दवाइयां बाजार में खपा रहे थे.

कीटनाशक दवाइयों की अवैध पैकिंग पर कार्रवाई

देवास के कृषि विभाग के उप संचालक गोपेश पाठक ने बताया कि "कीटनाशक नियंत्रण दल द्वारा आज नाहर दरवाजा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी बाई मार्ग स्थित एक मकान पर दबिश दी गई. यहां ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली कीटनाशक दवाइयों की अवैध पैकिंग करने वालों पर कार्रवाई की गई. कृषि विभाग को सूचना प्राप्त हुई थी कि लक्ष्मी बाई मार्ग पर कुछ व्यक्तियों द्वारा ब्रांडेड कंपनियों के खाली पैकेटों में जिप्सम पाउडर भरकर अवैध रूप से पैकिंग की जा रही है."

कीटनाशक दवाइयों की अवैध पैकिंग पर कार्रवाई (ETV Bharat)

जिप्सम पाउडर सहित कई सामग्री बरामद

गोपेश पाठक ने बताया कि "इस सूचना के आधार पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी राहुल कुमार जायसवाल, लोकेश गंगराड़े सहायक संचालक कृषि एवं दिनेश परमार कृषि विकास अधिकारी और उनकी टीम ने नाहर दरवाजा पुलिस के साथ मिलकर मकान नंबर 26, लक्ष्मी बाई मार्ग पर कार्रवाई की है. इस दौरान मौके से भारी मात्रा में नकली कीटनाशक और पैकिंग सामग्री बरामद की गई है.

जिसमें मुख्य रूप से ​बायर नेटिवो के (100gm) 2300 भरे हुए पैकेट और 3000 खाली पैकेट, ​इंडोफिल मोटिव (250gm) 1000 भरे हुए पैकेट और 3000 खाली पैकेट, ​बायर जम्प इंसेक्टिसाइड (2gm/20gm) कुल 7000 पैकेट सहित अन्य सामग्री जैसे 5 बैग जिप्सम पाउडर, 1 सीलिंग व पैकिंग मशीन शामिल है."

वहीं, जिस ब्रांड के नाम से ये नकली कीटनाशक दवाइयां पैकिंग की जा रही थी, उस ब्रांड के ऑरिजनल कीटनाशक कंपनी अधिकारी सुनील पांडे ने बताया कि "यदि जब्त की गई सामग्री ऑरिजनल होती, तो बाजार में इसकी कुल कीमत करीब 70 लाख रुपए होती."

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

इस मामले में आरोपी रुकसार पति आमिर खान और जुबेदा बी पति मंजूर हुसैन को पकड़ा गया है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अभिषेक नामक व्यक्ति उन्हें यह सामग्री और मशीन उपलब्ध कराता था. ​पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध कीटनाशक अधिनियम, व्यापार चिन्ह अधिनियम और कॉपीराइट अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है.

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