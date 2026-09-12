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अदालत में जज ने अपने हाथ से पहनाई सैंडल तो सालों बाद पिता के गले लग फफक पड़ी मासूम

देवास में नेशनल लोक अदालत में 30 दंपतियों का पुनर्मिलन. एक-दूसरे को माला पहना नई जिंदगी शुरू की. अब जुदा नहीं होने का वादा.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 6:39 PM IST

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देवास : देवास जिला अदालत में आयोजित नेशनल लोक अदालत में उस समय माहौल बेहद भावुक हो गया, जब अपने पिता के प्यार से वंचित मासूम बेटी को स्वयं प्रधान जिला न्यायाधीश ने अपने हाथों से उसे सैंडल पहनाई. बच्ची सैंडल पहनने के बाद अपने पिता से जा लिपटी. इस दौरान बच्ची से सालों से दूर पिता के ही नहीं बल्कि ये दृश्य देखकर अदालत में मौजूद हर किसी के आंसू छलक पड़े. ऐसे और भी कई भावनात्मक दृश्य अदालत में देखने को मिले. मामूली विवाद में एक-दूसरे से बिछड़े 30 दंपतियों ने नए सिरे से जिंदगी शुरू की.

अब कभी अलग नहीं होने का वादा

देवास की जिला अदालत में आयोजित नेशनल लोक अदालत में खूब ढोल बजे. यहां कोई शादी का जश्न नहीं तो नहीं लेकिन शादी के बाद कुछ माह तक साथ रहने के बाद अलग हुए दंपतियों का मिलन हुआ. सालों से कुटुंब न्यायालय में इनके केस चल रहे थे. लेकिन अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के प्रयासों से इन दंपतियों का घर फिर से बस गया.

देवास में नेशनल लोक अदालत में 30 दंपतियों का पुनर्मिलन (ETV BHARAT)

अदालत में ही पति-पत्नी ने एक-दूसरे को माला पहनाई और कभी जुदा नहीं होने का एक-दूसरे से वादा किया. इस मौके पर सभी जोड़ों को जिला न्यायाधीश द्वारा पौधे भेंट किए गए. फिर से मिलन होने पर दंपतियों ने सभी का आभार माना.

माला पहने दंपतियों का बाजों के साथ जुलूस

Dewas National Lok Adalat
अब कभी अलग नहीं होने का वादा (ETV BHARAT)

खास बात ये है कि जिन दंपतियों का मिलन हुआ, वे सभी माला पहने ढोल-ताशों के बीच एक-दूसरे का हाथ थामे कोर्ट से बाहर निकले. कोर्ट के बाहर निकले जुलूस में आगे एक हुए पति-पत्नी हार पहने चल रहे थे और पीछे कोर्ट स्टाफ, वकील पुष्पवर्षा करते रहे. इस दौरान परिवार के लोग ढोल-ताशों की धुन पर डांस करते रहे. सालों बाद एक हुए दंपतियों में एक खास तरह की बांडिंग भी देखने को मिली. उन बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, जिनके माता-पिता के बीच सुलह हुई.

Dewas National Lok Adalat
जज ने पहनाई सैंडल तो पिता के गले लग फफक पड़ी मासूम (ETV BHARAT)

आपसी संवाद से हल हो सकते हैं पारिवारिक मसले

कुटुंब न्यायालय के प्रधान जिला न्यायाधीश जितेंद्र सिंह कुशवाहा की काउंसलिंग का ही असर है कि सालों से बिछड़े पति-पत्नी नई जिंदगी साथ में शुरू करने पर सहमत हुए. इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा "पति-पत्नी के छोटे-छोटे विवाद ईगो के चलते बढ़ते चले जाते है और कोर्ट तक पहुंच जाते हैं. जितना हो सकें पति-पत्नी के बीच ईगो नहीं रहना चाहिए और हर छोटी-छोटी बातों पर आपस में चर्चा कर हल करना चाहिए." अधिवक्ता दीपक नाईक ने कहा "ये बहुत खुशी और राहत की बात है कि सभी बिछड़े जोड़े फिर से एक हो गए. देवास जिला अदालत ने नया कीर्तिमान बनाया है."

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