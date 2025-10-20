ETV Bharat / state

दीपक जोशी ने देवास के नेत्रहीन बच्चों संग मनाई दिवाली, गैस कनेक्शन और राशन का उठाएंगे खर्चा

पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने बेसहारा परिवार से मुलाकर कर उनका हालचाल जाना, उन्होंने परिवार को गैस कनेक्शन, कपड़े, राशन सहित अन्य सामग्री की मदद की. दीपक जोशी ने कहा कि "परिवार को आजीवन गैस सिलेंडर में गैस डलवाकर दूंगा. इसके अलावा जरूरत पड़ी तो आगे भी अन्य चीजें भी मुहैया कराएंगे. 3 नेत्रहीन बच्चों में से सिर्फ 1 को दिव्यांग पेंशन मिल रही है, बाकी दो बच्चों को पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है. प्रशासन से बोलकर उन्हें भी पेंशन दिलाने की कोशिश करूंगा.''

देवास: जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर बागली तहसील के आदिवासी बहुल ग्राम सालखेतीया में एक ही परिवार के 4 बच्चों में 3 नेत्रहीन हैं. 3 नेत्रहीन बच्चों की मां अवंताबाई बेहद कठिन परिस्थितियों में अकेले बच्चों की जिम्मेदारियां उठा रही हैं. इस मां की संघर्ष भरी कहानी को ETV BHARAT ने प्रमुखता से दिखाया था. खबर की सूचना मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और भाजपा नेता दीपक जोशी बेसहारा परिवार से मिलने पहुंचे.

नेत्रहीन बच्चों की रोशनी बन रही मां

देवास जिले के ग्राम सालखेतीया की आदिवासी महिला अवंताबाई एवं उनके नेत्रहीन 3 बच्चों की संघर्ष की कहानी भावुक कर देने वाली है. 3 साल पहले पति की मौत के बाद से अवंताबाई अपने तीनों बच्चों चंदू (16), सोहन (14), और रवीना (8) को संभाल रही हैं. अवंताबाई प्रतिदिन मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही हैं.

प्लास्टिक ढ़क कर गुजारा

अवंताबाई के पास रहने को घर नहीं है. 3 नेत्रहीन बच्चों के साथ एक जर्जर झोपड़ी में रहती हैं, जिसके आधे हिस्से में कबेलू तक नहीं हैं. जिसके चलते वह प्लास्टिक ढ़क कर गुजारा कर रही हैं. जब बारिश में प्लास्टिक सहारा नहीं बन पाई तो अवंताबाई ने पास में एक मकान किराए पर ले लिया. ताकि वहां आराम से सो सकें.

अंधेरी कोठरी में रहने को मजबूर

रोजाना अवंतीबाई का संघर्ष सुबह लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाने से शुरू होता है. खाना पकाने के बाद वह तीनों नेत्रहीन बच्चों को खाना खिलाकर मजदूरी करने निकल जाती हैं. शाम को मजदूरी से वापस लौटकर अंधेरे में खाना बनाती हैं.

अवंताबाई को अपने तीनों दिव्यांग बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए लगातार 3 वर्षों तक ऑफिस के चक्कर काटना पड़ा. तब जाकर आधार कार्ड सभी का आधार कार्ड बनकर तैयार हुआ. जबकि मात्र एक ही पुत्र को दिव्यांग सहायता शासन से मिल रही है. 2 बच्चों को शासन से कोई सहायता नहीं मिल रही है.

अवंताबाई के दूसरे नंबर का बेटा सोहन, देवास के एक होस्टल में ब्रेल लिपि से पढ़ाई कर रहा है. उसने दिव्यांगता को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया. उसका कहना है कि वह पढ़-लिखकर एक कामयाब इंसान बनाना चाहता है, जिससे वो अपनी मां भाई और बहन की जिम्मेदारी उठा सके.