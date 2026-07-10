डैम बहने की खबर सुन SDO ने लगाई दौड़, ईटीवी भारत की न्यूज देख कलेक्टर ने लिया संज्ञान
देवास में पहली बारिश में ही बह गई डैम की रिटेनिंग वॉल, कुछ महीने पूर्व तुलसी सिलावट ने किया था उद्घाटन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 7:52 PM IST
देवास: ग्राम होशयारी में 2 करोड़ की लागत से शिप्रा नदी पर बना मिनी डैम बीते दिन बह गया. इस डैम का उद्घाटन कुछ ही महीने पहले मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने किया था. इस खबर को 'ईटीवी भारत' ने प्रमुखता से कवर किया था. जिसके बाद इस मामले को संज्ञान में लिया गया और डैम की रिटेनिंग वॉल की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया. वहीं, प्रशासन ने मामले में उच्चस्तरीय जांच का आदेश देते हुए सख्त कार्रवाई का आश्वसन दिया है.
कलेक्टर ने एसडीओ को लगाई फटकार
शिप्रा नदी में सीमेंट और कांक्रीट से बना मिनी डैम पहली बारिश के पानी में बह गया. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. जब इस खबर को ईटीवी भारत ने कवर किया, तो देवास कलेक्टर ने इस पूरे मामले को लेकर एक विशेष टीम गठित कर दिया और उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए. उन्होंने लापरवाही बरतने वाले आरोपियों पर सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया है. वहीं, कलेक्टर ने इस डैम की जिम्मेदार अधिकारी, एसडीओ नेहा दुबे को फोन पर फटकार लगाई. जिसके बाद एसडीओ मौके पर पहुंचीं और रिटेनिंग वॉल की मरम्मत कार्य शुरू कराया.
एसडीओ ने जल्द मरम्मत कराने का दिया आश्वासन
डैम के क्षतिग्रस्त एरिया को मोरम, चुरी और बोल्डर से भराव किया गया. वहीं, इस दौरान हाटपीपल्या विधायक मनोज चौधरी भी मौके पर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे. उन्होंने भी एसडीओ को फटकार लगाई और जल्द डेम की मरम्मत करने के सख्त आदेश दिए. जिसके बाद एसडीओ ने जल्द-जल्द से डैम की मरम्मत कराने का आश्वासन दिया है.
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देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने इस बारे में बताया कि "एक वीडियो संज्ञान में आया है. फिलहाल ये डैम निर्माणधीन है और अभी इसमें निर्माण कार्य चल ही रहा है. डब्ल्यूआरडी के द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है. इसके लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं. इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी."