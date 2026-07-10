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डैम बहने की खबर सुन SDO ने लगाई दौड़, ईटीवी भारत की न्यूज देख कलेक्टर ने लिया संज्ञान

देवास: ग्राम होशयारी में 2 करोड़ की लागत से शिप्रा नदी पर बना मिनी डैम बीते दिन बह गया. इस डैम का उद्घाटन कुछ ही महीने पहले मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने किया था. इस खबर को 'ईटीवी भारत' ने प्रमुखता से कवर किया था. जिसके बाद इस मामले को संज्ञान में लिया गया और डैम की रिटेनिंग वॉल की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया. वहीं, प्रशासन ने मामले में उच्चस्तरीय जांच का आदेश देते हुए सख्त कार्रवाई का आश्वसन दिया है.

कलेक्टर ने एसडीओ को लगाई फटकार

शिप्रा नदी में सीमेंट और कांक्रीट से बना मिनी डैम पहली बारिश के पानी में बह गया. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. जब इस खबर को ईटीवी भारत ने कवर किया, तो देवास कलेक्टर ने इस पूरे मामले को लेकर एक विशेष टीम गठित कर दिया और उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए. उन्होंने लापरवाही बरतने वाले आरोपियों पर सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया है. वहीं, कलेक्टर ने इस डैम की जिम्मेदार अधिकारी, एसडीओ नेहा दुबे को फोन पर फटकार लगाई. जिसके बाद एसडीओ मौके पर पहुंचीं और रिटेनिंग वॉल की मरम्मत कार्य शुरू कराया.