हॉर्स शो में देवास के 'दंबग' ने 4000 घोड़ों को कैसे पछाड़ा, लोग 1 करोड़ देने को तैयार

चेतक फेस्टिवल सारंगखेडा का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, इसका इतिहास 450 साल पुराना है. यहां हर नस्ल के देसी विदेशी घोड़े भारी संख्या में आते हैं. सारंगखेड़ा महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित है. यहां हर साल चेतक फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इसमें हजारों घोड़े खरीदे और बेचे जाते हैं. साथ ही देश के कोने-कोने से उम्दा नस्ल के मशहूर और विजेता घोड़ों को लेकर उनके मालिक आते हैं. जिनकी कीमत महंगी कारों से भी ज्यादा होती है. यहां आने वाले घोड़ों की कीमत उनकी हाइट, रहन-सहन, व्यवहार, खाने-पीने और नस्ल के आधार पर तय की जाती है.

देवास: महाराष्ट्र के सारंगखेड़ा में पारंपरिक चेतक महोत्सव का आयोजन हुआ. मेले में 4000 घोड़े शामिल हुए. इसमें शामिल देवास का घोड़ा 'दबंग' आकर्षण का मुख्य केंद्र बना रहा. दबंग ने सुंदरता और साफ-सफाई की कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त कर देवास का नाम रौशन कर दिया है. इस घोड़े की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. दबंग को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. सारंगखेड़ा का यह मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा घोड़ों का बाजार है. यहां हर साल दिसंबर महीने में अश्व बाजार सजता है, जहां हजारों घोड़ों की खरीद-बिक्री होती है.

हॉर्स शो का विनर बना देवास का दबंग घोड़ा (ETV Bharat)

4000 घोड़ों में जीता देवास का दबंग

यहां देश के हर राज्य से उम्दा नस्ल के घोड़े खरीद बिक्री सहित हॉर्स शो प्रतियोगिता में शामिल होने आते हैं. इस साल लगभग 4000 घोड़े इस मेले में आए थे. चेतक फेस्टिवल में राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आए घोड़ों ने अलग-अलग कैटेगरी में भाग लिया. जिसमें मध्य प्रदेश के देवास से आए 'दबंग' नामक घोड़े ने सुंदरता, साफ-सफाई कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है. 1 करोड़ के इस घोड़े ने देवास सहित मध्य प्रदेश का नाम रौशन किया है.

घोड़े का 1 लाख महीना आता है खर्च

घोड़े 'दबंग' के मालिक ठाकुर प्रदीप सिंह का कहना है,"दबंग बहुत ही उम्दा नस्ल का घोड़ा है. इसने सारंगखेड़ा चेतक फेस्टिवल में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है. यह देवास के लिए बहुत ही गौरव की बात है. इनके पास सभी नस्ल के 20 से अधिक घोड़े थे. वहीं, घोड़े दबंग की खातिरदारी में 6 कर्मचारी लगे हुए हैं." प्रदीप सिंह बोरखेड़ा अपने फार्म हाउस पर करीब 20 घोड़ों का पालन पोषण करते हैं. जिसमें हर महीने करीब 1 लाख रुपए खर्च आता है. इसमें उनकी डाइट, हॉर्स ट्रेनर, डॉक्टर सहित अन्य जरूरत के सामान में खर्च होते है, ये खर्च वह स्वयं वहन करते हैं."

चेतक फेस्टिवल में दबंग घोड़े ने सुंदरता में पाया प्रथम स्थान (ETV Bharat)

'हमारे खून में है घोड़ों का शौक'

शहर के जाने माने हॉर्स ट्रेनर शत्रुंजय सिंह बताया, "मेरा एक स्टड फार्म है, जो बोरखेड़ा में स्टेबल्स एंड सफारिस के नाम से देवास में मशहूर है. जहां तक घोड़े के शौक की बात करूं तो यह शौक तो हमारे खून में है. यह हमें विरासत में मिला है. यह शौक पीढ़ियों से चला आ रहा है. हमारे यहां बच्चा चलना बाद में घोड़े पर बैठना पहले सीख जाता है. मेरे पास वर्तमान में 15 मारवाड़ी नस्ल व नुकरे घोड़े और घोड़ियां हैं. जिनकी कद काठी, सुंदरता और आंतरिक बल उम्दा है. मारवाड़ी घोड़े को योद्धा का अश्व भी कहा जाता है, जिनके साहस और स्वामी भक्ति के अनेक किस्से हैं."

3-4 लीटर दूध पीता है घोड़ा

शत्रुंजय सिंह ने कहा, "जहां तक इन घोड़ों की बात है, तो हम इन्हें 30-40 किलोमीटर की घुड़सवारी में इस्तेमाल करते हैं. इन्हें खाने में मक्का, बाजरा, जौ आदि दिया जाता है. इसके साथ घोड़े हरी घास और मसूर का भूसा खाना ज्यादा पसंद करते हैं. इन सबके अलावा नर घोड़ों को 3-4 लीटर दूध भी दिया जाता है. इसके साथ ही 5-6 लोगों का स्टाफ रोज घोड़ों की साफ-सफाई, मालिश और संवारने का काम करता है."